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    • «Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января

    «Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января

    В пятницу, 25 января, состоится матч 22-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Истанбулспором». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и начнется в 20:00 (мск).

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» продолжает чемпионскую гонку с «Фенербахче». У команд по 52 очка, но подопечные Окана Бурука уступают по разницей мячей.

    «Галатасарай» одержал 17 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение (от «Хатайспора» в 12-м туре). Разница мячей – 43:12 (лучшая оборона лиги).

    • Последние результаты «Галатасарая» в Суперлиге:
    • 21.01.24 «Трабзонспор» – «Галатасарай» – 1:5;
    • 15.01.24 «Галатасарай» – «Кайсериспор» – 2:1;
    • 11.01.24 «Сивасспор» – «Галатасарай» – 1:1.

    «Истанбулспор»

    «Истанбулспор» в минувшем туре прервал серию из 7 матчей без побед, одолев в гостях «Кайсериспор» (1:0). Однако уйти с последнего места таблицы команде Хакана Якина это не помогло.

    После 21 тура на счету «Истанбулспора» 3 победы, 4 ничьих и 14 поражений. По решению Федерации футбола Турции с клуба сняли 3 очка, поэтому стамбульцы отстают от спасительного 16-го места на 11 очков, а не на 8.

    Последние результаты клуба в Суперлиге:

    • 22.01.24 «Кайсериспор» – «Истанбулспор» – 0:1;
    • 14.01.24 «Истанбулспор» – «Коньяспор» – 0:0;
    • 10.01.24 «Аданадемирспор» – «Истанбулспор» – 2:2.

    Личные встречи

    Результаты последних 5 игр между «Галатасараем» и «Истанбулспором»:

    • 26.09.23 «Истанбулспор» – «Галатасарай» – 0:1;
    • 16.05.23 «Истанбулспор» – «Галатасарай» – 0:2;
    • 04.03.23 «Истанбулспор» – «Галатасарай» – 0:6 (товарищеский);
    • 25.12.22 «Галатасарай» – «Истанбулспор» – 2:1;
    • 24.09.22 «Галатасарай» – «Истанбулспор» – 2:1 (товарищеский).

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Истанбулспор»

    Встречаются боец за чемпионство и главный аутсайдер сезона. Наш прогноз – ИТБ 1 (2,5) за коэффициент 1.62.

    Источник: «Бомбардир»

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