В пятницу, 25 января, состоится матч 22-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Истанбулспором». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и начнется в 20:00 (мск).

«Галатасарай»

«Галатасарай» продолжает чемпионскую гонку с «Фенербахче». У команд по 52 очка, но подопечные Окана Бурука уступают по разницей мячей.

«Галатасарай» одержал 17 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение (от «Хатайспора» в 12-м туре). Разница мячей – 43:12 (лучшая оборона лиги).

Последние результаты «Галатасарая» в Суперлиге:

21.01.24 «Трабзонспор» – «Галатасарай» – 1:5;

15.01.24 «Галатасарай» – «Кайсериспор» – 2:1;

11.01.24 «Сивасспор» – «Галатасарай» – 1:1.

«Истанбулспор»

«Истанбулспор» в минувшем туре прервал серию из 7 матчей без побед, одолев в гостях «Кайсериспор» (1:0). Однако уйти с последнего места таблицы команде Хакана Якина это не помогло.

После 21 тура на счету «Истанбулспора» 3 победы, 4 ничьих и 14 поражений. По решению Федерации футбола Турции с клуба сняли 3 очка, поэтому стамбульцы отстают от спасительного 16-го места на 11 очков, а не на 8.

Последние результаты клуба в Суперлиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 игр между «Галатасараем» и «Истанбулспором»:

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Истанбулспор»

Встречаются боец за чемпионство и главный аутсайдер сезона. Наш прогноз – ИТБ 1 (2,5) за коэффициент 1.62.