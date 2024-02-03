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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор: обзор матча 03 февраля 2024
Истанбул Башакшехир
03.02.2024, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Истанбулспор
36'
К. Пентек
71'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
Желтая карточка
У. Ба
90'
+1
88'
Замена
Э. Озтюрк
️️️️
Ф. Лосаж
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
87'
Замена
Л. Лима
️️️️
Л. Дюбуа
86'
Замена
Ф. Кени
️️️️
Ж. Фигейредо
78'
77'
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Ясар
Замена
О. Эргюн
️️️️
Э. Ильхан
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Пентек
71'
Замена
О. Кеман
️️️️
Соуза
58'
41'
Желтая карточка
Э. Рроца
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Д. Тюрук
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
(К)
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
5
Соуза
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
23
Эдуарт Рроца
(К)
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
52
Izzet Topatar
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
17
Enver Azmi Sarıalioğlu
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
4-4-2
1
Бабакан
3
Дуарте
3
Опоку
27
Ба
15
Дюбуа
5
Соуза
6
Ильхан
19
Озкан
9
Тюрук
9
Пентек
25
Фигейредо
4-4-1-1
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
66
Ясар
24
Сарикайя
8
Воробьевас
34
Лосаж
7
Самбисса
23
Рроца
9
15
Дюбуа
6
Лима
6
Лима
15
Дюбуа
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
6
Ильхан
4
Эргюн
4
Эргюн
6
Ильхан
5
Соуза
8
Кеман
8
Кеман
5
Соуза
25
Фигейредо
19
Кени
19
Кени
25
Фигейредо
66
Ясар
13
Коли
13
Коли
66
Ясар
34
Лосаж
5
Озтюрк
5
Озтюрк
34
Лосаж
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Истанбулспор
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
26
Mucahit Serbest
ВР
52
Izzet Topatar
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
17
Enver Azmi Sarıalioğlu
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
52
Izzet Topatar
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
17
Enver Azmi Sarıalioğlu
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
1
1
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
8
9
Офсайды
1
2
Количество передач
563
360
Сейвы
4
7
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.36
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Emre Kargin, Turkey
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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