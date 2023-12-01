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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбулспор
Карагюмрюк - Истанбулспор: обзор матча 01 декабря 2023
Карагюмрюк
01.12.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Истанбулспор
45'
Д. Йенсен (АГ)
49'
Р. Мендес
52'
Д. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Истанбулспор
Желтая карточка
И. Дрешевич
84'
82'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
М. Сарикайя
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
В. Эйссерик
81'
77'
Замена
В. Темель
️️️️
А. Ясар
77'
Замена
Р. Коли
️️️️
Д. Духани
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Д. Келеш
75'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Г. Ялчин
75'
Замена
М. Роден
️️️️
С. Фегули
67'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Р. Мендес
67'
58'
Замена
В. Этеми
️️️️
M. Mamadou
Желтая карточка
Г. Ялчин
57'
ГОЛ! 3:0!
Д. Келеш
Пас отдал
Г. Ялчин
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мендес
Пас отдал
Г. Ялчин
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Йенсен
45'
41'
Желтая карточка
М. Есиль
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
4
Давиде Бираски
(К)
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
29
Отабек Шукуров
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
8
Модестас Воробьевас
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Jackson
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дитуро
4
Бираски
5
Дрешевич
11
Чеккерини
34
Везели
8
Фегули
29
Шукуров
50
Ялчин
70
Келеш
9
Эйссерик
20
Мендес
4-3-1-2
1
Йенсен
21
Духани
21
Есиль
15
Дели
66
Ясар
8
Воробьевас
24
Сарикайя
11
18
Ндао
19
Гюлтекин
8
70
Келеш
30
Сангаре
30
Сангаре
70
Келеш
9
Эйссерик
20
Паолетти
20
Паолетти
9
Эйссерик
8
Фегули
7
Роден
7
Роден
8
Фегули
20
Мендес
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Мендес
50
Ялчин
19
Дурсун
19
Дурсун
50
Ялчин
21
Духани
13
Коли
13
Коли
21
Духани
24
Сарикайя
16
Имбула
16
Имбула
24
Сарикайя
66
Ясар
8
Темель
8
Темель
66
Ясар
8
72
Этеми
72
Этеми
8
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбулспор
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбулспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Вефа
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