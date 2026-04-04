«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

04 апреля 2026 10:20
Карагюмрюк - Ризеспор
05 апр. 2026, воскресенье 14:30 | Турция. Суперлига, 28 тур
2.05
Фора «Карагюмрюка» (0)
5 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Карагюмрюк» примет «Ризеспор». Хозяева находятся в зоне вылета на 18-м месте с 17 очками, гости расположились на 11-й строчке с 30 очками. «Карагюмрюк» имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.

«Карагюмрюк»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Кайсериспора» (0:1). В последних 5 играх «Карагюмрюк» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Сержиньо (7 голов в 30 матчах). В личных встречах с «Ризеспором» дома «Карагюмрюк» побеждает в 4 последних матчах.

«Ризеспор»

Гости подходят к матчу после поражения от «Трабзонспора» (0:1). Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Ризеспор» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.00. Лучший бомбардир – Валентин Михэилэ (6 голов в 19 матчах). В личных встречах с «Карагюмрюком» у гостей статистика негативная.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

  • Поражение в последнем матче от «Кайсериспора» (0:1)
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 4 последних домашних очных матчах с «Ризеспором»
  • Находится в зоне вылета (18-е место)

«Ризеспор»

  • Поражение в последнем матче от «Трабзонспора» (0:1)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 11-е место в турнире

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Ризеспор»

«Карагюмрюк» борется за выживание и имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах (4 победы подряд). «Ризеспор» находится в середине таблицы и стабильно забивает. Учитывая, что хозяева дома традиционно успешно играют против этого соперника, а обе команды имеют схожие показатели, наиболее вероятным сценарием выглядит ничья или минимальная победа хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Карагюмрюка» (0) – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Ризеспор Карагюмрюк
