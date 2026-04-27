Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-2-2
32
Васкес
22
12
Агбаду
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
15
Олайтан
7
Рашица
9
О
19
Туре
4-1-1-1-3
13
Грбич
47
Эшгайю
4
Бираски
3
Лихновски
37
Младенович
28
Элмаз
19
Озкан
70
Сержио
8
Ларссон
72
88
15
Олайтан
8
Асллани
8
Асллани
15
Олайтан
19
Туре
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
19
Туре
7
Рашица
18
Черны
18
Черны
7
Рашица
8
Ларссон
5
Краневиттер
5
Краневиттер
8
Ларссон
70
Сержио
94
94
70
Сержио
88
80
Бабика
80
Бабика
88
72
33
33
72
28
Элмаз
21
Кукур
21
Кукур
28
Элмаз
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
99
Furkan Beklevic
ВР
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Александр Станоевич
Бешикташ
Точно не сыграют
Карагюмрюк
Точно не сыграют
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
2
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
687
282
Сейвы
3
7
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.61
xGP (предотвращенные голы)
1.48
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Карагюмрюка», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»