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  • «Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

27 апреля, 18:50
Бешикташ
27.04.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
22
Taylan Bulut
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Карагюмрюк
13
Иво Грбич
(К) ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Ahmed Traore
ЦФ
72
Baris Kalayci
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
48
Салих Учан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
4-2-2-2
32
Васкес
22
12
Агбаду
53
Топджу
33
Йилмаз
4
Ндиди
10
Кекчю
15
Олайтан
7
Рашица
9
О
19
Туре
4-1-1-1-3
13
Грбич
47
Эшгайю
4
Бираски
3
Лихновски
37
Младенович
28
Элмаз
19
Озкан
70
Сержио
8
Ларссон
72
88
15
Олайтан
8
Асллани
8
Асллани
15
Олайтан
19
Туре
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
19
Туре
7
Рашица
18
Черны
18
Черны
7
Рашица
8
Ларссон
5
Краневиттер
5
Краневиттер
8
Ларссон
70
Сержио
94
94
70
Сержио
88
80
Бабика
80
Бабика
88
72
33
33
72
28
Элмаз
21
Кукур
21
Кукур
28
Элмаз
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
99
Furkan Beklevic
ВР
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
32
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Александр Станоевич
Бешикташ
Точно не сыграют
Эрсин Дестаноглу
ВР
Картал Йилмаз
ЦП
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Тиагу Джало
ЦЗ
Карагюмрюк
Точно не сыграют
Даниэле Верде
ЦФ
Жоау Камачу
ЛВ
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
Ahmet Sivri
ЦФ
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
2
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
687
282
Сейвы
3
7
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.61
xGP (предотвращенные голы)
1.48
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Карагюмрюка», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Карагюмрюк»

«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Бешикташ
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