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    Александр Станоевич

    Тренер
    Имя Александр
    Фамилия Станоевич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 28 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Партизан 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.02.2022 Динамо 2 : 1 Партизан
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