Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла

Главный тренер «Партизана» Александр Станоевич пострадал от болельщиков.

В понедельник команда дома была разгромлена «Црвеной Звездой» со счетом 0:4.

После завершения дерби фанаты атаковали раздевалку, забросав ее различными предметами.

В результате нападения было разбито стекло, осколки которого ранили тренера.

«Недовольные болельщики разбили стекло, которое попало в нас, физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», – заявил Станоевич на послематчевой пресс-конференции, на которую он пришел с пластырем на лбу и носу.

Фото: telegraf.rs