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    • Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла

    Фанаты «Партизана» после разгромного поражения в дерби атаковали раздевалку команды – тренера ранили осколками стекла

    Главный тренер «Партизана» Александр Станоевич пострадал от болельщиков.

    В понедельник команда дома была разгромлена «Црвеной Звездой» со счетом 0:4.

    После завершения дерби фанаты атаковали раздевалку, забросав ее различными предметами.

    В результате нападения было разбито стекло, осколки которого ранили тренера.

    «Недовольные болельщики разбили стекло, которое попало в нас, физического столкновения не было. Стекло разбилось, была кровь», – заявил Станоевич на послематчевой пресс-конференции, на которую он пришел с пластырем на лбу и носу.

    Фото: telegraf.rs

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    Источник: Telegraf.rs

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    24.09.2024 00:24
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1727147247
    Партизаны!!))
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