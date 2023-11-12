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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбулспор
Ризеспор - Истанбулспор: обзор матча 12 ноября 2023
Ризеспор
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Истанбулспор
5'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Истанбулспор
Замена
Х. Аликулов
️️️️
И. Олавоин
89'
87'
Замена
K. Koylu
️️️️
А. Ясар
Замена
Я. Лайне
️️️️
Г. Сауэр
77'
67'
Замена
Э. Рроца
️️️️
М. Воробьевас
Замена
B. Keser
️️️️
Д. Варесанович
63'
Желтая карточка
Д. Шелви
62'
43'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
О. Эрдоган
ГОЛ! 1:0!
Д. Шелви
Пас отдал
М. Пала
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
54
Митхат Пала
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
8
Модестас Воробьевас
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
3-3-2-2
23
Аккан
37
Шахин
3
4
Мокши
10
Олавоин
26
Шелви
17
Минчев
8
Варесанович
7
Сауэр
53
Топджу
54
Пала
3-2-2-1-2
1
Йенсен
23
Эрдоган
21
Есиль
15
Дели
21
Духани
66
Ясар
8
Воробьевас
24
Сарикайя
18
Ндао
19
Гюлтекин
8
10
Олавоин
2
Аликулов
2
Аликулов
10
Олавоин
8
Варесанович
7
7
8
Варесанович
7
Сауэр
14
Лайне
14
Лайне
7
Сауэр
23
Эрдоган
7
Самбисса
7
Самбисса
23
Эрдоган
8
Воробьевас
23
Рроца
23
Рроца
8
Воробьевас
66
Ясар
11
11
66
Ясар
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбулспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Ризеспор - Истанбулспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Sarperbaris Saka, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
Посещаемость:
3720 из 15558 зрителей (23%)
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