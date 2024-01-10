Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Истанбулспор
Адана Демирспор - Истанбулспор: обзор матча 10 января 2024
Адана Демирспор
10.01.2024, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Истанбулспор
29'
Ю. Бараши
78'
Э. Гравийон
80'
М. Воробьевас
84'
Д. Духани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Истанбулспор
Замена
Т. Айдоган
️️️️
Нани
87'
84'
ГОЛ! 2:2!
Д. Духани
82'
Желтая карточка
В. Темель
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Воробьевас
Пас отдал
M. Mamadou
ГОЛ! 2:0!
Э. Гравийон
78'
72'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
В. Этеми
Замена
А. Зенели
️️️️
Ю. Бараши
72'
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Стамбули
63'
60'
Замена
В. Темель
️️️️
Р. Коли
42'
Желтая карточка
Р. Коли
39'
Желтая карточка
М. Есиль
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бараши
Пас отдал
Д. Акинтола
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
(К)
ОП
8
Давид Акинтола
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
8
Эмре Акбаба
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
(К)
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Махаммадалиев
10
Эрдоган
6
Гюлер
55
Гравийон
2
Кокчалыш
21
Стамбули
8
Акинтола
17
Нани
20
Мишу
8
Акбаба
9
Бараши
3-2-3-2
59
Арда
21
Есиль
13
Коли
15
Дели
21
Духани
23
Эрдоган
8
Воробьевас
34
Лосаж
11
18
Ндао
72
Этеми
21
Стамбули
24
Токез
24
Токез
21
Стамбули
17
Нани
8
Айдоган
8
Айдоган
17
Нани
9
Бараши
9
Зенели
9
Зенели
9
Бараши
13
Коли
8
Темель
8
Темель
13
Коли
72
Этеми
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
72
Этеми
Остались в запасе
Адана Демирспор
Истанбулспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
26
Mucahit Serbest
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Адана Демирспор - Истанбулспор
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
15
Офсайды
4
4
Количество передач
513
345
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.06
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Murat Erdogan, Turkey
Стадион:
5 Ocak Fatih Terim, Adana
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Истанбулспор
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+