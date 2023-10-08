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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбулспор
Бешикташ - Истанбулспор: обзор матча 08 октября 2023
Бешикташ
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Истанбулспор
6'
В. Абубакар
90'
Р. Геззаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Истанбулспор
90'
+9
Желтая карточка
Д. Самбисса
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Геззаль
90'
89'
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Ясар
89'
Замена
М. Воробьевас
️️️️
Ф. Лосаж
74'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
M. Mamadou
74'
Замена
Э. Рроца
️️️️
В. Этеми
73'
Желтая карточка
Д. Духани
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
72'
Замена
О. Булут
️️️️
Д. Мюлека
71'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
С. Учан
71'
66'
Замена
И. Йылмаз
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
Замена
Т. Бингель
️️️️
А. Хаджиахметович
57'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
55'
Желтая карточка
Д. Мюлека
47'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Э. Байи
30'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Учан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
3-4-1-2
30
Дестаноглу
12
Амарти
3
Байи
19
Розье
18
Геззаль
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
8
Хаджиахметович
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
9
Абубакар
4-2-2-2
1
Йенсен
21
Духани
23
Эрдоган
21
Есиль
66
Ясар
34
Лосаж
24
Сарикайя
18
Ндао
72
Этеми
8
19
Гюлтекин
8
Хаджиахметович
75
Бингель
75
Бингель
8
Хаджиахметович
48
Учан
34
Тикназ
34
Тикназ
48
Учан
3
Байи
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Байи
11
Мюлека
6
Булут
6
Булут
11
Мюлека
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
66
Ясар
13
Коли
13
Коли
66
Ясар
8
7
Самбисса
7
Самбисса
8
34
Лосаж
8
Воробьевас
8
Воробьевас
34
Лосаж
72
Этеми
23
Рроца
23
Рроца
72
Этеми
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбулспор
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
59
Альп Арда
ВР
5
Эслем Озтюрк
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
5
Эслем Озтюрк
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Бешикташ - Истанбулспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
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