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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбулспор
Коньяспор - Истанбулспор: обзор матча 12 августа 2023
Коньяспор
12.08.2023, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Истанбулспор
86'
С. Цикалеши
6'
И. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Истанбулспор
90'
+3
Пенальти не реализован!
Э. Каан Гюлтекин
90'
Замена
K. Koylu
️️️️
А. Ндао
ГОЛ! 1:1!
С. Цикалеши
86'
84'
Замена
М. Воробьевас
️️️️
В. Этеми
Замена
У. Язгили
️️️️
Б. Пас
81'
80'
Красная карточка
О. Эрдоган
Красная карточка
А. Демирбаг
80'
80'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
Желтая карточка
К. Демирташ
80'
76'
Замена
В. Темель
️️️️
И. Йылмаз
75'
Желтая карточка
И. Йылмаз
73'
Вторая желтая
А. Ясар
63'
Желтая карточка
М. Есиль
60'
Желтая карточка
А. Ясар
Желтая карточка
С. Цикалеши
58'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Ю. Малли
57'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Р. Мурич
57'
Желтая карточка
А. Огуз
42'
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Йылмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
13
Поль Бернардони
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Jackson
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
66
Cagdas Sendur
ЦП
14
Metehan Mert
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Бернардони
12
Гильерме
47
Демирташ
4
Демирбаг
2
Огуз
8
Пас
6
Дикмен
7
10
Малли
17
Цикалеши
11
Мурич
4-3-2-1
1
Йенсен
21
Духани
21
Есиль
23
Эрдоган
66
Ясар
24
Сарикайя
11
34
Лосаж
18
Ндао
72
Этеми
9
Йылмаз
8
Пас
5
Язгили
5
Язгили
8
Пас
10
Малли
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
10
Малли
11
Мурич
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Мурич
72
Этеми
8
Воробьевас
8
Воробьевас
72
Этеми
9
Йылмаз
8
Темель
8
Темель
9
Йылмаз
18
Ндао
11
11
18
Ндао
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбулспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
32
Niko Rak
ЦП
66
Cagdas Sendur
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
59
Альп Арда
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
32
Niko Rak
ЦП
66
Cagdas Sendur
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Истанбулспор
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
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Турция. Суперлига, 34 тур
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6 : 0
28.04.2024
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