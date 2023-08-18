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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Кайсериспор
Истанбулспор - Кайсериспор: обзор матча 18 августа 2023
Истанбулспор
18.08.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
81'
И. Йылмаз
77'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Кайсериспор
90'
+2
Замена
Р. Дживелек
️️️️
О. Кеман
86'
Замена
B. Ali Gezek
️️️️
А. Карими
Замена
M. Mamadou
️️️️
А. Ндао
84'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
Э. Рроца
83'
ГОЛ! 1:1!
И. Йылмаз
Пас отдал
В. Этеми
81'
77'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
К. Манэ
Желтая карточка
Р. Коли
75'
68'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
8
Вефа Темель
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
3
Джозеф Аттама
ОП
19
Антони Узодимма
ОП
79
Яв Ака
ЦП
6
Али Карими
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Кайсериспор
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
55
Baran Ali Gezek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
20
Карлос Манэ
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
21
Есиль
13
Коли
21
Духани
34
Лосаж
11
72
Этеми
8
Темель
18
Ндао
9
Йылмаз
23
Рроца
2-2-4-2
25
Баязит
4
Коловециос
54
Кочаман
3
Аттама
19
Узодимма
6
Карими
8
Кеман
9
Тиам
79
Ака
20
Кардозу
25
Саздаги
23
Рроца
24
Сарикайя
24
Сарикайя
23
Рроца
18
Ндао
8
8
18
Ндао
6
Карими
55
55
6
Карими
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
8
Кеман
28
Дживелек
28
Дживелек
8
Кеман
Остались в запасе
Истанбулспор
Кайсериспор
26
Mucahit Serbest
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Остались в запасе
33
Mehmet Samil Ozturk
ВР
14
Muhammed Arikan
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
88
Этем Балчи
ПВ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Истанбулспор - Кайсериспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
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