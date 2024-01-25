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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Истанбулспор
Галатасарай - Истанбулспор: обзор матча 25 января 2024
Галатасарай
25.01.2024, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Истанбулспор
36'
К. Актюркоглу (П)
79'
К. Актюркоглу
90+2'
М. Икарди (П)
28'
Д. Самбисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Истанбулспор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Икарди
90'
+2
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Б. Йилмаз
90'
+1
89'
Красная карточка
M. Mamadou
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
В. Заа
81'
80'
Замена
В. Темель
️️️️
Д. Самбисса
80'
Замена
Э. Рроца
️️️️
М. Сарикайя
ГОЛ! 2:1!
К. Актюркоглу
79'
75'
Желтая карточка
А. Арда
66'
Замена
M. Mamadou
️️️️
А. Ндао
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
К. Демирбай
64'
62'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
Замена
М. Икарди
️️️️
Тете
46'
45'
+3
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
Желтая карточка
В. Заа
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
О. Эрдоган
Желтая карточка
К. Актюркоглу
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Актюркоглу
36'
34'
Желтая карточка
М. Сарикайя
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Самбисса
Пас отдал
А. Ясар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
56
Баран Демироглу
ЦФ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
8
Вефа Темель
АП
23
Эдуарт Рроца
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Муслера
25
Нельссон
6
Санчес
23
Айхан
34
Торрейра
26
Демирбай
7
Актюркоглу
10
Заа
11
Тете
10
Мертенс
53
Йилмаз
4-4-1-1
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
66
Ясар
24
Сарикайя
8
Воробьевас
34
Лосаж
7
Самбисса
18
Ндао
19
Гюлтекин
26
Демирбай
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
26
Демирбай
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
10
Заа
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
Заа
11
Тете
9
Икарди
9
Икарди
11
Тете
7
Самбисса
8
Темель
8
Темель
7
Самбисса
24
Сарикайя
23
Рроца
23
Рроца
24
Сарикайя
18
Ндао
8
8
18
Ндао
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбулспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Галатасарай - Истанбулспор
2
1
5
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
22
Офсайды
2
0
Количество передач
525
265
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
62
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.34
0.41
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Рамс Парк
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