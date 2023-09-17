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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 17 сентября 2023
Истанбулспор
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
53'
Д. Пелкас
90'
Ж. Фигейредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Д. Духани
90'
+4
90'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Л. Дюбуа
89'
Замена
О. Эргюн
️️️️
Э. Карцев
89'
Замена
Ф. Кени
️️️️
К. Пентек
Желтая карточка
В. Темель
87'
79'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
Д. Пелкас
68'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
Д. Алексич
68'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Тюрук
Замена
Ж. Имбула
️️️️
А. Ндао
67'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
Ф. Лосаж
67'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
И. Йылмаз
67'
Желтая карточка
В. Этеми
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Д. Алексич
Желтая карточка
Ф. Лосаж
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
11
Jackson
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
8
Вефа Темель
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенсен
21
Есиль
15
Дели
21
Духани
11
34
Лосаж
72
Этеми
8
Темель
18
Ндао
9
Йылмаз
23
Рроца
4-1-4-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
88
Сертел
9
Алексич
36
Карцев
19
Озкан
9
Тюрук
10
Пелкас
7
Гюрлер
9
Пентек
34
Лосаж
24
Сарикайя
24
Сарикайя
34
Лосаж
18
Ндао
16
Имбула
16
Имбула
18
Ндао
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
9
Алексич
15
Дюбуа
15
Дюбуа
9
Алексич
36
Карцев
4
Эргюн
4
Эргюн
36
Карцев
9
Тюрук
17
Деннис
17
Деннис
9
Тюрук
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
10
Пелкас
25
Фигейредо
25
Фигейредо
10
Пелкас
Остались в запасе
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбулспор - Истанбул Башакшехир
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
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