Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Анкарагюджю
Истанбулспор - Анкарагюджю: обзор матча 22 октября 2023
Истанбулспор
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
62'
Э. Каан Гюлтекин
24'
Т. Чигерчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Анкарагюджю
Замена
В. Темель
️️️️
А. Ясар
90'
+2
86'
Желтая карточка
У. Радакович
82'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Байич
82'
Замена
Педринью
️️️️
Г. Родригеш
Замена
M. Mamadou
️️️️
А. Ндао
81'
73'
Замена
А. Канкая
️️️️
М. Четин
71'
Замена
А. Джоканович
️️️️
Э. Бекироглу
ГОЛ! 1:1!
Э. Каан Гюлтекин
62'
Замена
Э. Рроца
️️️️
М. Воробьевас
46'
41'
Желтая карточка
Х. Билазер
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Чигерчи
19'
Желтая карточка
О. Морутан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
11
Jackson
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
29
Реналдо Сефас
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Анкарагюджю
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
66
Ясар
23
Эрдоган
13
Коли
21
Духани
11
24
Сарикайя
34
Лосаж
8
Воробьевас
18
Ндао
9
4-1-1-2-2
13
Гюндердю
77
Билазер
45
Четин
23
Ганоушек
26
Радакович
38
Чигерчи
10
Бекироглу
80
Морутан
10
Родригеш
29
Сефас
11
Байич
8
Воробьевас
23
Рроца
23
Рроца
8
Воробьевас
66
Ясар
8
Темель
8
Темель
66
Ясар
18
Ндао
8
8
18
Ндао
10
Бекироглу
16
Джоканович
16
Джоканович
10
Бекироглу
45
Четин
6
Канкая
6
Канкая
45
Четин
10
Родригеш
8
Педринью
8
Педринью
10
Родригеш
11
Байич
9
Македа
9
Македа
11
Байич
Остались в запасе
Истанбулспор
Анкарагюджю
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Истанбулспор - Анкарагюджю
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Новости команд
Все
Истанбулспор
Анкарагюджю
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+