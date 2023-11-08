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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Самсунспор - Истанбулспор
Самсунспор - Истанбулспор: обзор матча 08 ноября 2023
Самсунспор
08.11.2023, среда, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Истанбулспор
71'
С. Айдогду
90+3'
Ю. Айт Беннассер
41'
Э. Каан Гюлтекин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Самсунспор - Истанбулспор
Замена
A. Öztürk
️️️️
Э. Килинк
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
Ю. Айт Беннассер
Пас отдал
Нану
90'
+3
Пенальти не реализован!
М. Муандилмаджи
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Сарикайя
Замена
Нану
️️️️
G. Laura
88'
88'
Замена
С. Дели
️️️️
Д. Духани
78'
Замена
K. Koylu
️️️️
M. Mamadou
75'
Желтая карточка
А. Ясар
ГОЛ! 1:1!
С. Айдогду
71'
70'
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
61'
Желтая карточка
М. Есиль
59'
Желтая карточка
Ф. Лосаж
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
59'
Замена
️️️️
O. Çelik
57'
Замена
З. Явру
️️️️
К. Шиндлер
57'
Замена
️️️️
М. Бола
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Каан Гюлтекин
Пас отдал
М. Сарикайя
Желтая карточка
Э. Килинк
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
(К)
АП
8
Вефа Темель
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
88
Osman Çelik
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
4-3-2
1
Кочук
22
7
Фофана
55
ван Дронгелен
19
Шиндлер
8
Айдогду
20
27
15
Айт Беннассер
11
Килинк
3-2-3-2
1
Йенсен
21
Духани
21
Есиль
23
Эрдоган
34
Лосаж
11
18
Ндао
8
Темель
23
Рроца
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
16
Бола
16
Бола
11
Килинк
5
5
11
Килинк
27
14
Нану
14
Нану
27
19
Шиндлер
18
Явру
18
Явру
19
Шиндлер
88
88
21
Духани
15
Дели
15
Дели
21
Духани
11
11
8
8
Остались в запасе
Самсунспор
Истанбулспор
45
Halil Yeral
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
23
Enes Albak
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Самсунспор - Истанбулспор
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Burak Seker, Turkey
Стадион:
Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
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