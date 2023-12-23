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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбулспор
Сивасспор - Истанбулспор: обзор матча 23 декабря 2023
Сивасспор
23.12.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Истанбулспор
86'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Истанбулспор
90'
Замена
M. Mamadou
️️️️
О. Эрдоган
Замена
Х. Арслан
️️️️
Р. Манай
90'
90'
Замена
M. Berkay Tekke
️️️️
Ф. Лосаж
ГОЛ! 1:0!
Р. Манай
Пас отдал
Р. Квет
86'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Барроу
84'
Замена
Б. Койта
️️️️
Ю. Эмре Конак
84'
Замена
Р. Квет
️️️️
С. Саис
65'
58'
Желтая карточка
Р. Коли
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Б. Капачак
46'
46'
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Ясар
34'
Желтая карточка
М. Воробьевас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
8
Вефа Темель
АП
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
4-3-1-2
35
Вурал
88
Османпаша
14
Камара
3
Чифтци
23
Окюмюш
8
Харисис
77
Барроу
26
Конак
17
Капачак
7
Манай
14
Саис
4-4-2
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
66
Ясар
8
Воробьевас
34
Лосаж
11
24
Сарикайя
18
Ндао
72
Этеми
14
Саис
16
Квет
16
Квет
14
Саис
7
Манай
37
Арслан
37
Арслан
7
Манай
77
Барроу
9
Н'Жи
9
Н'Жи
77
Барроу
17
Капачак
7
Родригес
7
Родригес
17
Капачак
26
Конак
55
Койта
55
Койта
26
Конак
66
Ясар
13
Коли
13
Коли
66
Ясар
34
Лосаж
15
15
34
Лосаж
23
Эрдоган
8
8
23
Эрдоган
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбулспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Сервет Четин
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Сивасспор - Истанбулспор
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
395
427
Сейвы
0
5
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.23
0.25
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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