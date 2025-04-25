26 апреля на стадионе BG Group 4 Eylül Stadyumu состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Сивасспор примет Антальяспор. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет важное значение для обеих сторон в контексте текущей формы и турнирной борьбы.
«Сивасспор»
Сивасспор находится на 17 месте в таблице с 31 очком после 31 тура. Команда переживает трудный период, не одержав побед в последних трех играх. Несмотря на это, Сивасспор продолжает забивать в каждом из своих последних матчей, с 10 голами в последних 5 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, так как за последние 5 матчей они пропустили 11 голов. Рей Манай, лучший бомбардир, продолжает оказывать давление на вратарей соперников, однако этого недостаточно для стабильно хороших результатов.
Сивасспор испытывает сложности в защите, особенно в выездных матчах, где пропускает много голов, но на домашнем стадионе старается продемонстрировать лучшую игру. Команда будет мотивирована на победу в предстоящем матче, чтобы избежать зоны вылета.
«Антальяспор»
Антальяспор занимает 12-е место с 40 очками после 30 матчей, и их ситуация выглядит гораздо стабильнее, чем у Сивасспора. Команда не проигрывает в последних трех матчах и продолжает забивать, несмотря на оборонительные проблемы. Антальяспор продемонстрировал приличную атакующую игру в последних матчах, забив 6 голов в 5 играх. В обороне у команды также есть недочеты, пропустив 7 голов за те же 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Адольфо Гайч, который набрал форму и является ключевым игроком в атаке.
На выезде Антальяспор не показывает выдающихся результатов, не выиграв в последних 5 выездных играх, что дает противникам шанс на победу, но в целом команда выглядит уверенно в атаке и готова бороться за три очка.
Факты о командах
«Сивасспор»
- 17-е место с 31 очком.
- В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру, пропускает 2.20.
- Не выигрывает в 3 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Рей Манай (10 голов).
«Антальяспор»
- 12-е место с 40 очками.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 1.40.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Адольфо Гайч (8 голов).
Прогноз на матч «Сивасспор» – «Антальяспор»
На фоне текущей формы команд, Антальяспор выглядит фаворитом встречи. Несмотря на проблемы с результатами на выезде, их атакующая игра и уверенность в последних матчах дают им преимущество. Сивасспор в свою очередь будет бороться за спасение, но проблемы в обороне и неудачи в последних играх могут стать решающим фактором в матче. Ожидается напряженная игра, где Антальяспор может одержать победу, но, учитывая нестабильность их обороны, вполне возможно, что обе команды смогут забить.
Рекомендации для ставок
- Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Сивасспора» больше 1.5 – коэффициент 1.95