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«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

25 апреля 2025 14:52
Сивасспор - Антальяспор
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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2.1
Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.10
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26 апреля на стадионе BG Group 4 Eylül Stadyumu состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Сивасспор примет Антальяспор. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет важное значение для обеих сторон в контексте текущей формы и турнирной борьбы.

«Сивасспор»

Сивасспор находится на 17 месте в таблице с 31 очком после 31 тура. Команда переживает трудный период, не одержав побед в последних трех играх. Несмотря на это, Сивасспор продолжает забивать в каждом из своих последних матчей, с 10 голами в последних 5 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, так как за последние 5 матчей они пропустили 11 голов. Рей Манай, лучший бомбардир, продолжает оказывать давление на вратарей соперников, однако этого недостаточно для стабильно хороших результатов.

Сивасспор испытывает сложности в защите, особенно в выездных матчах, где пропускает много голов, но на домашнем стадионе старается продемонстрировать лучшую игру. Команда будет мотивирована на победу в предстоящем матче, чтобы избежать зоны вылета.

«Антальяспор»

Антальяспор занимает 12-е место с 40 очками после 30 матчей, и их ситуация выглядит гораздо стабильнее, чем у Сивасспора. Команда не проигрывает в последних трех матчах и продолжает забивать, несмотря на оборонительные проблемы. Антальяспор продемонстрировал приличную атакующую игру в последних матчах, забив 6 голов в 5 играх. В обороне у команды также есть недочеты, пропустив 7 голов за те же 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Адольфо Гайч, который набрал форму и является ключевым игроком в атаке.

На выезде Антальяспор не показывает выдающихся результатов, не выиграв в последних 5 выездных играх, что дает противникам шанс на победу, но в целом команда выглядит уверенно в атаке и готова бороться за три очка.

Факты о командах

«Сивасспор»

  • 17-е место с 31 очком.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру, пропускает 2.20.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Рей Манай (10 голов).

«Антальяспор»

  • 12-е место с 40 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 1.40.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Адольфо Гайч (8 голов).

Личные встречи
33% (9)
30% (8)
37% (10)
37
Забитых мячей
39
1.37
В среднем за матч
1.44
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
24.01.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
1 : 1
26.08.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Антальяспор
1 : 2
24.04.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 2
31.10.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
1 : 0
06.03.2022
Сивасспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
2 : 2
16.10.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Антальяспор
2 : 4
07.04.2021
Сивасспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 0
14.12.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 0
16.03.2020
Сивасспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
2 : 1
26.10.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
1 : 2
23.02.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
2 : 1
23.09.2018
Сивасспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
1 : 4
04.03.2018
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Сивасспор
3 : 1
30.09.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
0 : 0
28.02.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
27.09.2015
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Антальяспор
1 : 2
21.04.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Сивасспор
0 : 3
29.11.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Сивасспор
2 : 1
10.03.2013
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Антальяспор
4 : 2
20.10.2012
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Сивасспор
2 : 1
24.01.2012
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Антальяспор
2 : 2
01.10.2011
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
29.01.2011
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Антальяспор
1 : 1
21.08.2010
Сивасспор
Чемпионат Турции, 25 тур
Антальяспор
3 : 0
14.03.2010
Сивасспор
Чемпионат Турции, 8 тур
Сивасспор
2 : 0
04.10.2009
Антальяспор
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Прогноз на матч «Сивасспор» – «Антальяспор»

На фоне текущей формы команд, Антальяспор выглядит фаворитом встречи. Несмотря на проблемы с результатами на выезде, их атакующая игра и уверенность в последних матчах дают им преимущество. Сивасспор в свою очередь будет бороться за спасение, но проблемы в обороне и неудачи в последних играх могут стать решающим фактором в матче. Ожидается напряженная игра, где Антальяспор может одержать победу, но, учитывая нестабильность их обороны, вполне возможно, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Сивасспора» больше 1.5 – коэффициент 1.95

2.1
Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.10
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Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Антальяспор Сивасспор
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