26 апреля на стадионе BG Group 4 Eylül Stadyumu состоится матч 33-го тура Турции Суперлиги, в котором Сивасспор примет Антальяспор. Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и эта встреча имеет важное значение для обеих сторон в контексте текущей формы и турнирной борьбы.

«Сивасспор»

Сивасспор находится на 17 месте в таблице с 31 очком после 31 тура. Команда переживает трудный период, не одержав побед в последних трех играх. Несмотря на это, Сивасспор продолжает забивать в каждом из своих последних матчей, с 10 голами в последних 5 играх. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, так как за последние 5 матчей они пропустили 11 голов. Рей Манай, лучший бомбардир, продолжает оказывать давление на вратарей соперников, однако этого недостаточно для стабильно хороших результатов.

Сивасспор испытывает сложности в защите, особенно в выездных матчах, где пропускает много голов, но на домашнем стадионе старается продемонстрировать лучшую игру. Команда будет мотивирована на победу в предстоящем матче, чтобы избежать зоны вылета.

«Антальяспор»

Антальяспор занимает 12-е место с 40 очками после 30 матчей, и их ситуация выглядит гораздо стабильнее, чем у Сивасспора. Команда не проигрывает в последних трех матчах и продолжает забивать, несмотря на оборонительные проблемы. Антальяспор продемонстрировал приличную атакующую игру в последних матчах, забив 6 голов в 5 играх. В обороне у команды также есть недочеты, пропустив 7 голов за те же 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Адольфо Гайч, который набрал форму и является ключевым игроком в атаке.

На выезде Антальяспор не показывает выдающихся результатов, не выиграв в последних 5 выездных играх, что дает противникам шанс на победу, но в целом команда выглядит уверенно в атаке и готова бороться за три очка.

Факты о командах

«Сивасспор»

17-е место с 31 очком.

В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру, пропускает 2.20.

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Лучший бомбардир: Рей Манай (10 голов).

«Антальяспор»

12-е место с 40 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 1.40.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Лучший бомбардир: Адольфо Гайч (8 голов).

Личные встречи 33% (9) 30% (8) 37% (10) 37 Забитых мячей 39 1.37 В среднем за матч 1.44 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 14 тур Антальяспор 2 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 22 тур Антальяспор 2 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 3 тур Сивасспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 31 тур Антальяспор 1 : 2 Сивасспор Турция. Суперлига, 12 тур Сивасспор 0 : 2 Антальяспор Турция. Суперлига, 28 тур Антальяспор 1 : 0 Сивасспор Турция. Суперлига, 9 тур Сивасспор 2 : 2 Антальяспор Турция. Суперлига, 33 тур Антальяспор 2 : 4 Сивасспор Турция. Суперлига, 12 тур Сивасспор 0 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 26 тур Антальяспор 1 : 0 Сивасспор Турция. Суперлига, 9 тур Сивасспор 2 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 23 тур Сивасспор 1 : 2 Антальяспор Турция. Суперлига, 6 тур Антальяспор 2 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 24 тур Антальяспор 1 : 4 Сивасспор Турция. Суперлига, 7 тур Сивасспор 3 : 1 Антальяспор Турция. Суперлига, 23 тур Сивасспор 0 : 0 Антальяспор Турция. Суперлига, 6 тур Антальяспор 1 : 1 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 30 тур Антальяспор 1 : 2 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 13 тур Сивасспор 0 : 3 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 25 тур Сивасспор 2 : 1 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 8 тур Антальяспор 4 : 2 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 22 тур Сивасспор 2 : 1 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 5 тур Антальяспор 2 : 2 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 19 тур Сивасспор 1 : 1 Антальяспор Турция. Супер-Лига, 2 тур Антальяспор 1 : 1 Сивасспор Чемпионат Турции, 25 тур Антальяспор 3 : 0 Сивасспор Чемпионат Турции, 8 тур Сивасспор 2 : 0 Антальяспор

Прогноз на матч «Сивасспор» – «Антальяспор»

На фоне текущей формы команд, Антальяспор выглядит фаворитом встречи. Несмотря на проблемы с результатами на выезде, их атакующая игра и уверенность в последних матчах дают им преимущество. Сивасспор в свою очередь будет бороться за спасение, но проблемы в обороне и неудачи в последних играх могут стать решающим фактором в матче. Ожидается напряженная игра, где Антальяспор может одержать победу, но, учитывая нестабильность их обороны, вполне возможно, что обе команды смогут забить.

Рекомендации для ставок