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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Антальяспор
Сивасспор - Антальяспор: обзор матча 26 августа 2023
Сивасспор
26.08.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
36'
Ж. Родригес
10'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Антальяспор
Желтая карточка
Р. Манай
90'
+5
Замена
Х. Арслан
️️️️
С. Саис
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
У. Акыйол
Замена
Р. Манай
️️️️
Ж. Родригес
89'
Замена
К. Кейта
️️️️
Ю. Эмре Конак
89'
79'
Замена
Э. Ракип
️️️️
З. Битики
Желтая карточка
Ж. Родригес
72'
Замена
Р. Квет
️️️️
Э. Бассан
65'
60'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Б. Ассомбалонга
59'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Э. Йесилюрт
46'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
42'
Желтая карточка
Д. Шарич
ГОЛ! 1:1!
Ж. Родригес
36'
35'
Замена
Д. Шарич
️️️️
Я. Калузиньски
20'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
16
Фреди
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
88
Дарио Шарич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
4-3-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
7
Палули
26
Конак
17
Бассан
8
Харисис
9
Н'Жи
7
Родригес
14
Саис
4-1-2-3
23
Лейте
7
Балчи
89
Сары
21
Топрак
77
Вурал
18
Калузиньски
16
Фреди
11
Битики
27
Ассомбалонга
8
Ларссон
17
Йесилюрт
17
Бассан
16
Квет
16
Квет
17
Бассан
26
Конак
6
Кейта
6
Кейта
26
Конак
14
Саис
37
Арслан
37
Арслан
14
Саис
7
Родригес
7
Манай
7
Манай
7
Родригес
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
18
Калузиньски
88
Шарич
88
Шарич
18
Калузиньски
11
Битики
6
Ракип
6
Ракип
11
Битики
27
Ассомбалонга
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
27
Ассомбалонга
17
Йесилюрт
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Йесилюрт
Остались в запасе
Сивасспор
Антальяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Сивасспор - Антальяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
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