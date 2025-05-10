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Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:47
Сивасспор - Бодрум
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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6.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Сивасспора»
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11 мая на стадионе BG Group 4 Eylül Stadyumu состоится важный матч 35-го тура Турецкой Суперлиги между «Сивасспором» и «Бодрумом». Обе команды имеют по 34 очка и находятся в опасной близости к зоне вылета: хозяева занимают 16-е место, гости – 17-е. Для обеих коллективов матч имеет огромное значение, и победа позволит значительно укрепить свои позиции в турнирной таблице. Ожидается напряжeнная и осторожная игра, где каждая ошибка может оказаться решающей в борьбе за выживание.

«Сивасспор»

«Сивасспор» находится в непростом положении, но команда регулярно демонстрирует атакующий футбол. Коллектив забивает в 8 последних матчах подряд, что подчeркивает их настойчивость в атаке. Лидером является Рей Манай, забивший 12 мячей в 26 играх сезона. В последних 5 турах команда забила 6 голов (среднее – 1.2 гола за матч), но оборона остаeтся главной проблемой: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок (2.2 гола в среднем). Несмотря на разгромное поражение от «Галатасарая» (1:4), «Сивасспор» дома способен показывать бойцовский характер, особенно против соперников по нижней части таблицы.

«Бодрум»

«Бодрум» также испытывает трудности, проиграв 3 последних матча и не имея побед в последних турах. Команда забила лишь 4 гола в последних 5 матчах (среднее – 0.8 гола за игру) и пропустила 7 мячей (1.4 гола в среднем). Джордже Пушкаш остаeтся лидером нападения с 11 голами в 34 матчах, но общий атакующий потенциал команды невысок. Оборона гостей выглядит немного стабильнее, чем у соперника, но атакующая линия в последнее время буксует. Впрочем, «Бодрум» способен навязать борьбу, особенно в матчах с командами из нижней половины таблицы.

Факты о командах:

«Сивасспор»

  • Забивает в 8 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 11 пропущенных мячей.
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке и 2.2 пропущенных (последние 5 игр).
  • Рей Манай – 12 голов в 26 матчах сезона.

«Бодрум»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 4 забитых и 7 пропущенных мячей.
  • В среднем 0.8 гола за матч в атаке и 1.4 пропущенных (последние 5 игр).
  • Джордже Пушкаш – 11 голов в 34 матчах сезона.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор

Прогноз на матч «Сивасспор» – «Бодрум»

С учeтом важности матча и текущей формы обеих команд ожидается осторожная игра, где ни одна из сторон не будет рисковать с первых минут. «Сивасспор» стабильно забивает, но их оборона остаeтся уязвимой. «Бодрум» не отличается высокой результативностью, но способен использовать слабости соперника. Вероятнее всего, матч завершится минимальной победой хозяев с упорной борьбой и небольшим числом голов.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Сивасспора».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Сивасспора» – коэффициент 6.80
  • Победа «Сивасспора» – коэффициент 2.10
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.8
Точный счёт 1:0 в пользу «Сивасспора»
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Бодрум Сивасспор
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