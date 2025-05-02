3 мая на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Галатасарай» примет «Сивасспор». Лидеры чемпионата хотят укрепить свои позиции, а гости надеются увезти важные очки в борьбе за сохранение места в элите.
«Галатасарай»
«Галатасарай» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 80 очков. Команда показывает выдающуюся атакующую игру: 16 голов за последние 5 матчей и 5 побед подряд подтверждают высокий уровень. Виктор Осимхен – ключевая фигура нападения, на счету которого уже 31 мяч в 36 играх. Команда стабильно забивает: минимум два гола в каждой из последних 7 встреч чемпионата.
При этом оборона «Галатасарая» остаeтся надeжной – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних матчей, что делает их одной из лучших по этому показателю в лиге. Дома клуб чувствует себя особенно уверенно, практически не оставляя шансов соперникам.
«Сивасспор»
«Сивасспор» продолжает борьбу за выживание, занимая 15-е место с 34 очками. Несмотря на нестабильность, команда забивает в 7 матчах подряд, оформив 10 голов за последние 5 туров. Лучший бомбардир – Рей Манай с 11 голами в 25 встречах – регулярно реализует моменты, но оборона подводит: 8 пропущенных за те же 5 игр и проблемы на выезде.
В гостях «Сивасспор» не выигрывает в 5 матчах подряд, что говорит о проблемах при игре на чужом поле. Тем не менее, команда умеет забивать даже в сложных матчах, что делает еe потенциально опасным соперником.
Факты о командах:
«Галатасарай»
- Забивает в 7 последних матчах
- Побеждает в 5 последних матчах
- В среднем 3.20 гола за игру (за последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)
«Сивасспор»
- Забивает в 7 последних матчах
- Пропускает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем 2.00 гола за игру (за последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (за последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Сивасспор»
Форма «Галатасарая» на своeм поле и результативность позволяют ожидать уверенной победы хозяев. При этом атакующий стиль гостей даeт основания прогнозировать гол от «Сивасспора». Матч обещает быть ярким, с инициативой от «Галатасарая» и возможными контратаками гостей.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 7.20
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.35
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.95