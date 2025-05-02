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Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:47
Галатасарай - Сивасспор
03 мая 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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7.2
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
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3 мая на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Галатасарай» примет «Сивасспор». Лидеры чемпионата хотят укрепить свои позиции, а гости надеются увезти важные очки в борьбе за сохранение места в элите.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 80 очков. Команда показывает выдающуюся атакующую игру: 16 голов за последние 5 матчей и 5 побед подряд подтверждают высокий уровень. Виктор Осимхен – ключевая фигура нападения, на счету которого уже 31 мяч в 36 играх. Команда стабильно забивает: минимум два гола в каждой из последних 7 встреч чемпионата.

При этом оборона «Галатасарая» остаeтся надeжной – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних матчей, что делает их одной из лучших по этому показателю в лиге. Дома клуб чувствует себя особенно уверенно, практически не оставляя шансов соперникам.

«Сивасспор»

«Сивасспор» продолжает борьбу за выживание, занимая 15-е место с 34 очками. Несмотря на нестабильность, команда забивает в 7 матчах подряд, оформив 10 голов за последние 5 туров. Лучший бомбардир – Рей Манай с 11 голами в 25 встречах – регулярно реализует моменты, но оборона подводит: 8 пропущенных за те же 5 игр и проблемы на выезде.

В гостях «Сивасспор» не выигрывает в 5 матчах подряд, что говорит о проблемах при игре на чужом поле. Тем не менее, команда умеет забивать даже в сложных матчах, что делает еe потенциально опасным соперником.

Факты о командах:

«Галатасарай»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем 3.20 гола за игру (за последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

«Сивасспор»

  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 2.00 гола за игру (за последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

Личные встречи
63% (19)
17% (5)
20% (6)
71
Забитых мячей
41
2.37
В среднем за матч
1.37
6:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
6 : 1
05.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 1
11.01.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
2 : 0
20.05.2023
Сивасспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 2
29.12.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
2 : 3
01.05.2022
Сивасспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Сивасспор
1 : 0
13.12.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
2 : 2
07.03.2021
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Сивасспор
1 : 2
08.11.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
2 : 2
08.03.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 8 тур
Галатасарай
3 : 2
18.10.2019
Сивасспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
4 : 3
24.05.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
4 : 2
23.12.2018
Сивасспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Сивасспор
2 : 1
04.02.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 0
25.08.2017
Сивасспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Галатасарай
3 : 1
16.01.2016
Сивасспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
2 : 2
15.08.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 21 тур
Сивасспор
2 : 3
21.02.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Галатасарай
2 : 1
26.09.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Сивасспор
2 : 1
12.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
23.11.2013
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Галатасарай
4 : 2
05.05.2013
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Сивасспор
1 : 3
08.12.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Сивасспор
0 : 4
05.03.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
26.11.2011
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Галатасарай
1 : 0
23.01.2011
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Сивасспор
2 : 1
14.08.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 28 тур
Сивасспор
1 : 1
05.04.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 11 тур
Галатасарай
2 : 0
01.11.2009
Сивасспор
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Прогноз на матч «Галатасарай» – «Сивасспор»

Форма «Галатасарая» на своeм поле и результативность позволяют ожидать уверенной победы хозяев. При этом атакующий стиль гостей даeт основания прогнозировать гол от «Сивасспора». Матч обещает быть ярким, с инициативой от «Галатасарая» и возможными контратаками гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 7.20
  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.35
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.95

7.2
Точный счёт 3:1 в пользу «Галатасарая»
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Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Сивасспор Галатасарай
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