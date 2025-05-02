3 мая на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 34-го тура Турецкой Суперлиги, где «Галатасарай» примет «Сивасспор». Лидеры чемпионата хотят укрепить свои позиции, а гости надеются увезти важные очки в борьбе за сохранение места в элите.

«Галатасарай»

«Галатасарай» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 80 очков. Команда показывает выдающуюся атакующую игру: 16 голов за последние 5 матчей и 5 побед подряд подтверждают высокий уровень. Виктор Осимхен – ключевая фигура нападения, на счету которого уже 31 мяч в 36 играх. Команда стабильно забивает: минимум два гола в каждой из последних 7 встреч чемпионата.

При этом оборона «Галатасарая» остаeтся надeжной – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних матчей, что делает их одной из лучших по этому показателю в лиге. Дома клуб чувствует себя особенно уверенно, практически не оставляя шансов соперникам.

«Сивасспор»

«Сивасспор» продолжает борьбу за выживание, занимая 15-е место с 34 очками. Несмотря на нестабильность, команда забивает в 7 матчах подряд, оформив 10 голов за последние 5 туров. Лучший бомбардир – Рей Манай с 11 голами в 25 встречах – регулярно реализует моменты, но оборона подводит: 8 пропущенных за те же 5 игр и проблемы на выезде.

В гостях «Сивасспор» не выигрывает в 5 матчах подряд, что говорит о проблемах при игре на чужом поле. Тем не менее, команда умеет забивать даже в сложных матчах, что делает еe потенциально опасным соперником.

Факты о командах:

«Галатасарай»

Забивает в 7 последних матчах

Побеждает в 5 последних матчах

В среднем 3.20 гола за игру (за последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

«Сивасспор»

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 2.00 гола за игру (за последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (за последние 5 матчей)

Личные встречи 63% (19) 17% (5) 20% (6) 71 Забитых мячей 41 2.37 В среднем за матч 1.37 6:1 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 34 тур Галатасарай 4 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 15 тур Сивасспор 2 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 35 тур Галатасарай 6 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 16 тур Сивасспор 1 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 35 тур Галатасарай 2 : 0 Сивасспор Турция. Суперлига, 16 тур Сивасспор 1 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 35 тур Галатасарай 2 : 3 Сивасспор Турция. Суперлига, 16 тур Сивасспор 1 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 29 тур Галатасарай 2 : 2 Сивасспор Турция. Суперлига, 8 тур Сивасспор 1 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 25 тур Сивасспор 2 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 8 тур Галатасарай 3 : 2 Сивасспор Турция. Суперлига, 34 тур Сивасспор 4 : 3 Галатасарай Турция. Суперлига, 17 тур Галатасарай 4 : 2 Сивасспор Турция. Суперлига, 20 тур Сивасспор 2 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 3 тур Галатасарай 3 : 0 Сивасспор Турция. Суперлига, 18 тур Галатасарай 3 : 1 Сивасспор Турция. Суперлига, 1 тур Сивасспор 2 : 2 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 21 тур Сивасспор 2 : 3 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 4 тур Галатасарай 2 : 1 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 29 тур Сивасспор 2 : 1 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 12 тур Галатасарай 2 : 1 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 32 тур Галатасарай 4 : 2 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 15 тур Сивасспор 1 : 3 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 29 тур Сивасспор 0 : 4 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 12 тур Галатасарай 2 : 1 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 18 тур Галатасарай 1 : 0 Сивасспор Турция. Супер-Лига, 1 тур Сивасспор 2 : 1 Галатасарай Чемпионат Турции, 28 тур Сивасспор 1 : 1 Галатасарай Чемпионат Турции, 11 тур Галатасарай 2 : 0 Сивасспор

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Сивасспор»

Форма «Галатасарая» на своeм поле и результативность позволяют ожидать уверенной победы хозяев. При этом атакующий стиль гостей даeт основания прогнозировать гол от «Сивасспора». Матч обещает быть ярким, с инициативой от «Галатасарая» и возможными контратаками гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки: