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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 29 декабря 2022
Сивасспор
29.12.2022, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
80'
Э. Йесилюрт
27'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Галатасарай
Замена
К. Ангильский
️️️️
Р. Ялчин
90'
+11
Замена
А. Окюмюш
️️️️
Ф. Ульвестад
90'
+11
Вторая желтая
Э. Йесилюрт
90'
+10
Замена
Х. Арслан
️️️️
Д. Саба
90'
+4
88'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
П. ван Анхолт
87'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
К. Актюркоглу
87'
Замена
Ю. Демир
️️️️
М. Рашица
ГОЛ! 1:1!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
Д. Саба
80'
73'
Замена
️️️️
Б. Гомис
73'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
70'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Муса
67'
Желтая карточка
У. Чифтци
62'
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
48'
Желтая карточка
С. Оливейра
44'
Желтая карточка
С. Боэ
34'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
С. Боэ
Желтая карточка
Д. Саба
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1-2-1-3
35
Вурал
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
6
Кейта
6
Ялчин
6
Ульвестад
7
Муса
91
Саба
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
4-2-2-2
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
25
Нельссон
15
ван Анхолт
27
Оливейра
10
Кутлу
7
Рашица
7
Актюркоглу
18
Гомис
10
Мертенс
91
Саба
37
Арслан
37
Арслан
91
Саба
7
Муса
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Муса
6
Ялчин
19
Ангильский
19
Ангильский
6
Ялчин
6
Ульвестад
23
Окюмюш
23
Окюмюш
6
Ульвестад
15
ван Анхолт
15
Дюбуа
15
Дюбуа
15
ван Анхолт
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
7
Рашица
22
Демир
22
Демир
7
Рашица
7
Актюркоглу
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Актюркоглу
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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