03.05.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
Турция. Суперлига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-1-2-2
16
Муслера
13
Эльмали
14
Бартакжи
23
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
19
Акгюн
21
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
7
Мората
4-1-2-1-2
35
Вурал
7
Палули
14
Камара
58
Эрдал
26
Радакович
38
Чигерчи
8
Мутуссами
11
Бекироглу
10
Родригеш
9
Манай
46
23
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
23
Санчес
99
Лемина
8
Сара
8
Сара
99
Лемина
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
13
Эльмали
14
Якобс
14
Якобс
13
Эльмали
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
8
Мутуссами
15
Пунгурас
15
Пунгурас
8
Мутуссами
11
Бекироглу
10
Притчард
10
Притчард
11
Бекироглу
9
Манай
17
Бассан
17
Бассан
9
Манай
10
Родригеш
21
Шимич
21
Шимич
10
Родригеш
46
55
Койта
55
Койта
46
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
20
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
74
Arda Erdursun
ВР
53
Emirhan Basyigit
ЦЗ
20
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
90
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
11
Квинси Мениг
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
1
2
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
11
Офсайды
3
3
Количество передач
634
251
Сейвы
0
6
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.07
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Сивасспора», 34-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Сивасспор»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»