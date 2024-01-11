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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 11 января 2024
Сивасспор
11.01.2024, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
86'
Б. Койта (П)
45+1'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Галатасарай
90'
+7
Вторая желтая
К. Актюркоглу
Замена
А. Пунгурас
️️️️
Б. Койта
90'
86'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Койта
86'
83'
Замена
Тете
️️️️
В. Заа
69'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Ж. Родригес
️️️️
М. Барроу
66'
Замена
А. Пармак
️️️️
Х. Харисис
51'
Замена
Б. Капачак
️️️️
А. Окюмюш
46'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Р. Квет
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. Демирбай
Пас отдал
В. Заа
27'
Желтая карточка
К. Демирбай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
(К)
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
56
Баран Демироглу
ЦФ
3-3-3-1
35
Вурал
2
Аппиндангойе
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
16
Квет
23
Окюмюш
37
Арслан
8
Харисис
77
Барроу
55
Койта
4-1-1-2-2
16
Муслера
81
Бюльбюль
25
Нельссон
42
Бартакжи
88
Караташ
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Заа
7
Актюркоглу
10
Мертенс
28
Дервисоглу
55
Койта
15
Пунгурас
15
Пунгурас
55
Койта
16
Квет
58
Эрдал
58
Эрдал
16
Квет
8
Харисис
6
Пармак
6
Пармак
8
Харисис
23
Окюмюш
17
Капачак
17
Капачак
23
Окюмюш
77
Барроу
7
Родригес
7
Родригес
77
Барроу
10
Мертенс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
10
Мертенс
10
Заа
11
Тете
11
Тете
10
Заа
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
76
Eren Kaya
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
56
Баран Демироглу
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
16
26
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
19
Офсайды
2
1
Количество передач
294
515
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
13
Удары из пределов штрафной
9
18
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.62
1.73
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Yeni Sivas 4 Eylul Stadium, Sivas
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