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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Сивасспор
Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 23 декабря 2018
Галатасарай
23.12.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
4 : 2
Завершен
Сивасспор
20'
Э. Дердийок (П)
30'
С. Фегули
51'
А. Оникуру
69'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Сивасспор
ГОЛ! 4:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Э. Дердийок
69'
Желтая карточка
Фернандо
63'
ГОЛ! 3:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Фернандо
51'
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
Пас отдал
Б. Ндиайе
30'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Дердийок
20'
19'
Желтая карточка
У. Чифтци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
3
Угур Чифтци
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Сивасспор
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
5
Кабак
25
Мариано
3
Майкон
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
9
Дердийок
2-2-2
3
Чифтци
5
Дуглас
8
Торже
88
Ндинга
9
Демир
70
Робиньо
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Меджани
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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