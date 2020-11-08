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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 08 ноября 2020
Сивасспор
08.11.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
76'
Д. Османпаша
19'
Ю. Бельханда
48'
A. Turan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Галатасарай
90'
+7
Желтая карточка
О. Кочук
90'
+4
Замена
О. Джаглаян
️️️️
A. Turan
90'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Э. Килинк
81'
Замена
М. Дианье
️️️️
Р. Бабел
81'
Замена
О. Этебо
️️️️
С. Фегули
81'
Замена
О. Байрам
️️️️
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:2!
Д. Османпаша
Пас отдал
У. Чифтци
76'
Замена
Клаудемир
️️️️
М. Ятабаре
68'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
Ф. Файр
68'
Желтая карточка
Д. Османпаша
61'
Желтая карточка
М. Самасса
56'
Замена
А. Коне
️️️️
О. Кайоде
56'
Замена
К. Нинга
️️️️
Х. Арслан
55'
52'
Желтая карточка
Р. Бабел
48'
ГОЛ! 0:2!
A. Turan
Пас отдал
Ю. Бельханда
45'
+5
Желтая карточка
Т. Антальялы
Пенальти не реализован!
Ф. Файр
45'
+1
Желтая карточка
Х. Арслан
42'
Желтая карточка
М. Гойано
33'
Желтая карточка
М. Ятабаре
26'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
4-4-2
30
Самасса
87
Гойано
14
Камара
3
Чифтци
88
Османпаша
10
Градель
6
Ялчин
76
Файр
37
Арслан
9
Ятабаре
80
Кайоде
4-1-2-3
1
Кочук
3
Эльабделлауи
23
Маркао
33
Ташдемир
27
Люиндама
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
10
11
Килинк
8
Бабел
9
Ятабаре
6
Клаудемир
6
Клаудемир
9
Ятабаре
76
Файр
7
Озтекин
7
Озтекин
76
Файр
37
Арслан
29
Нинга
29
Нинга
37
Арслан
80
Кайоде
2
Коне
2
Коне
80
Кайоде
20
Бельханда
18
Байрам
18
Байрам
20
Бельханда
11
Килинк
8
Акбаба
8
Акбаба
11
Килинк
8
Фегули
5
Этебо
5
Этебо
8
Фегули
8
Бабел
45
Дианье
45
Дианье
8
Бабел
10
17
Джаглаян
17
Джаглаян
10
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
99
Эрен Шахин
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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