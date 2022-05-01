Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Сивасспор
Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 01 мая 2022
Галатасарай
01.05.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Сивасспор
10'
Б. Гомис
58'
Б. Гомис (П)
44'
М. Ятабаре
49'
Ф. Ульвестад
64'
А. Огуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Сивасспор
86'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
М. Градель
86'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Ф. Файр
81'
Замена
О. Кайоде
️️️️
А. Огуз
78'
Желтая карточка
А. Огуз
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Э. Пульгар
76'
Замена
О. Морутан
️️️️
Р. Бабел
76'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
76'
74'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Ятабаре
74'
Замена
Д. Гутас
️️️️
А. Аппиндангойе
64'
ГОЛ! 2:3!
А. Огуз
61'
Желтая карточка
А. Аппиндангойе
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Гомис
58'
52'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
49'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
А. Аппиндангойе
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Э. Килинк
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
У. Чифтци
Желтая карточка
С. Боэ
30'
30'
Желтая карточка
Ф. Файр
Желтая карточка
Э. Килинк
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Э. Килинк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-1-4
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Боэ
5
Пульгар
14
Антальялы
7
Актюркоглу
8
Бабел
26
18
Гомис
11
Килинк
4-3-3
35
Вурал
88
Османпаша
3
Чифтци
2
Огуз
2
Аппиндангойе
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
5
Пульгар
10
Кутлу
10
Кутлу
5
Пульгар
8
Бабел
80
Морутан
80
Морутан
8
Бабел
11
Килинк
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
76
Файр
58
Эрдал
58
Эрдал
76
Файр
2
Аппиндангойе
6
Гутас
6
Гутас
2
Аппиндангойе
10
Градель
20
Кесгин
20
Кесгин
10
Градель
9
Ятабаре
11
Конате
11
Конате
9
Ятабаре
2
Огуз
80
Кайоде
80
Кайоде
2
Огуз
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Arda Turan
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Сивасспор
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+