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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 13 декабря 2021
Сивасспор
13.12.2021, понедельник, 18:00
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
80'
Ф. Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Галатасарай
Замена
Э. Йигитер
️️️️
Ф. Файр
90'
+7
Замена
Х. Арслан
️️️️
К. Атакан Кесгин
90'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
90'
Желтая карточка
А. Огуз
86'
83'
Замена
И. Кипе
️️️️
Ф. Муслера
ГОЛ! 1:0!
Ф. Файр
Пас отдал
М. Ятабаре
80'
79'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Дианье
79'
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
68'
Замена
Э. Килинк
️️️️
С. Фегули
67'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Кутлу
66'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Желтая карточка
М. Градель
66'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
65'
62'
Желтая карточка
К. Люиндама
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
П. Энрике
57'
Желтая карточка
З. Эрдал
45'
+1
37'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
Желтая карточка
Ф. Файр
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-5-1
35
Вурал
2
Огуз
6
Гутас
58
Эрдал
14
Камара
76
Файр
10
Градель
5
Кофи
7
Энрике
20
Кесгин
9
Ятабаре
4-2-2-1-1
16
Муслера
27
Люиндама
2
Йедлин
25
Нельссон
15
ван Анхолт
8
Фегули
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
45
Дианье
76
Файр
6
Йигитер
6
Йигитер
76
Файр
20
Кесгин
37
Арслан
37
Арслан
20
Кесгин
7
Энрике
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
7
Энрике
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
16
Муслера
13
Кипе
13
Кипе
16
Муслера
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
8
Фегули
11
Килинк
11
Килинк
8
Фегули
45
Дианье
42
Мохамед
42
Мохамед
45
Дианье
10
Кутлу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
10
Кутлу
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Корай Алтинай
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
98
Muhammet Emin Ergin
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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