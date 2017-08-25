Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Сивасспор
Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 25 августа 2017
Галатасарай
25.08.2017, пятница, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
41'
Т. Чигерчи
71'
Т. Чигерчи
83'
Б. Гомис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Сивасспор
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Гомис
83'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
75'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чигерчи
71'
Желтая карточка
С. Азиз
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Б. Гомис
41'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Фернандо
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Галатасарай
23
Лионель Кароль
ЛЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Сивасспор
21
Джон Бойе
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Муслера
4
Азиз
25
Мариано
25
Линнес
38
Чигерчи
5
Фернандо
5
Ндиайе
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
2-2
1
Рочет
12
Эчиеджиле
0
Дьяков
90
Сирьяк
2
Коне
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
23
Лионель Кароль
ЛЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
21
Джон Бойе
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
23
Лионель Кароль
ЛЗ
77
Тарик Камдал
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
21
Джон Бойе
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Сивасспор
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Батраков ответил на два вопроса о Кисляке в «Галатасарае»
08:36
Непомнящий восхитился игроком сборной России
00:09
Батракова признали лучшим в «Галатасарае»
Вчера, 17:29
«Манчестер Сити» нацелился на лидера «Галатасарая»
Вчера, 16:27
2
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+