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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 24 мая 2019
Сивасспор
24.05.2019, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
4 : 3
Завершен
Галатасарай
43'
С. Рыбалка
77'
С. Рыбалка
79'
А. Коне
2'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Галатасарай
Желтая карточка
С. Рыбалка
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Коне
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Рыбалка
77'
55'
Желтая карточка
А. Оникуру
ГОЛ! 1:1!
С. Рыбалка
43'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Линнес
Пас отдал
Р. Донк
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Галатасарай
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
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10:10
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Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
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Вчера, 19:17
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«Комо» Сеска может подписать россиянина
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5
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
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2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
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2025.04.25 14:45
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
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