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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Сивасспор
Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 07 марта 2021
Галатасарай
07.03.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Сивасспор
14'
Р. Фалькао
68'
Р. Фалькао (П)
9'
М. Градель
38'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Сивасспор
90'
+7
Вторая желтая
М. Градель
Желтая карточка
Х. Дервисоглу
90'
+5
89'
Замена
А. Коне
️️️️
Т. Бойд
84'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
А. Огуз
81'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Ж. Фернандеш
80'
Замена
A. Turan
️️️️
А. Оникуру
79'
73'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Бабел
73'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Ю. Бельханда
72'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Фалькао
68'
Желтая карточка
Ф. Муслера
65'
Желтая карточка
Маркао
64'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
58'
Замена
К. Люиндама
️️️️
Р. Донк
50'
43'
Желтая карточка
М. Ятабаре
38'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бойд
32'
Желтая карточка
М. Градель
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Бабел
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-3-1-2
16
Муслера
4
Сараччи
23
Маркао
4
Донк
25
Линнес
14
Антальялы
83
Фернандеш
20
Бельханда
7
Оникуру
8
Бабел
9
Фалькао
4-4-2
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
58
Эрдал
2
Огуз
76
Файр
6
Ялчин
37
Арслан
10
Градель
9
Ятабаре
19
Бойд
4
Донк
27
Люиндама
27
Люиндама
4
Донк
8
Бабел
8
Фегули
8
Фегули
8
Бабел
20
Бельханда
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
20
Бельханда
83
Фернандеш
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
83
Фернандеш
7
Оникуру
10
10
7
Оникуру
2
Огуз
23
Окюмюш
23
Окюмюш
2
Огуз
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
19
Бойд
2
Коне
2
Коне
19
Бойд
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
1
Окан Кочук
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Остались в запасе
81
Muhammet Can Tuncer
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
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