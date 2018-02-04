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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Галатасарай
Сивасспор - Галатасарай: обзор матча 04 февраля 2018
Сивасспор
04.02.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
16'
Д. Ндинга
58'
А. Коне (П)
79'
Э. Дердийок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Галатасарай
83'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
79'
ГОЛ! 2:1!
Э. Дердийок
75'
Желтая карточка
Ф. Муслера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Коне
58'
Желтая карточка
С. Рыбалка
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндинга
Пас отдал
С. Рыбалка
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
12
Карл Меджани
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
23
Тьеви
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Галатасарай
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
1-2-1-1
12
Меджани
88
Ндинга
37
Рыбалка
23
Тьеви
2
Коне
4-2-1-1-1
16
Муслера
64
Денайе
25
Мариано
4
Донк
5
Нагатомо
38
Чигерчи
8
Фегули
7
Озтекин
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Сивасспор
Галатасарай
1
Серхио Рочет
ВР
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
9
Мухаммет Демир
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Сивасспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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