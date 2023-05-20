Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Сивасспор
Галатасарай - Сивасспор: обзор матча 20 мая 2023
Галатасарай
20.05.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Сивасспор
13'
М. Икарди
63'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Сивасспор
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
87'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Икарди
87'
78'
Замена
М. Албайрак
️️️️
Х. Арслан
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Мертенс
74'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
66'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
М. Рашица
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
С. Боэ
63'
60'
Замена
Э. Гекай
️️️️
М. Градель
57'
Замена
К. Кейта
️️️️
Р. Ялчин
Желтая карточка
Д. Мертенс
55'
46'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
Ж. Кайседо
46'
Замена
А. Муса
️️️️
К. Н'Жи
45'
+1
Желтая карточка
Р. Ялчин
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
64
Хуан Мата
АП
22
Юсуф Демир
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
90
Леке Джеймс
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
88
Караташ
42
Бартакжи
25
Нельссон
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
7
Рашица
9
Икарди
10
Мертенс
4-4-1-1
35
Вурал
23
Окюмюш
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
14
Камара
5
Кофи
10
Градель
6
Ялчин
37
Арслан
9
Н'Жи
9
Кайседо
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
10
Мертенс
64
Мата
64
Мата
10
Мертенс
7
Рашица
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Рашица
9
Икарди
18
Гомис
18
Гомис
9
Икарди
37
Арслан
69
Албайрак
69
Албайрак
37
Арслан
6
Ялчин
6
Кейта
6
Кейта
6
Ялчин
10
Градель
21
Гекай
21
Гекай
10
Градель
9
Н'Жи
7
Муса
7
Муса
9
Н'Жи
9
Кайседо
90
Джеймс
90
Джеймс
9
Кайседо
Остались в запасе
Галатасарай
Сивасспор
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Галатасарай - Сивасспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Сивасспор
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Пост Батракова после неудачного матча в Лиге чемпионов
25 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+