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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Сивасспор
Антальяспор - Сивасспор: обзор матча 24 января 2024
Антальяспор
24.01.2024, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
28'
А. Букса (П)
45+3'
Д. Шарич
13'
Б. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Сивасспор
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Букса
90'
+3
87'
Замена
Э. Гекай
️️️️
М. Палули
Желтая карточка
Б. Эзтюрк
84'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
З. Битики
79'
Замена
Э. Ракип
️️️️
Д. Шарич
79'
64'
Замена
Б. Капачак
️️️️
А. Пармак
64'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Э. Бассан
46'
Замена
М. Барроу
️️️️
Б. Койта
ГОЛ! 2:1!
Д. Шарич
Пас отдал
З. Битики
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Букса
28'
25'
Желтая карточка
А. Пунгурас
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Койта
Пас отдал
А. Аппиндангойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
16
Адам Букса
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
(К)
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
17
Эмрах Бассан
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
3-2-2-3
23
Лейте
77
Вурал
5
Эзтюрк
89
Сары
18
Калузиньски
88
Шарич
11
Битики
8
Сафури
8
Ларссон
17
Йесилюрт
16
Букса
3-2-2-2
35
Вурал
3
Чифтци
69
Албайрак
15
Пунгурас
7
Палули
14
Камара
17
Бассан
6
Пармак
55
Койта
7
Манай
88
Шарич
6
Ракип
6
Ракип
88
Шарич
11
Битики
27
Милошевич
27
Милошевич
11
Битики
16
Букса
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Букса
55
Койта
77
Барроу
77
Барроу
55
Койта
17
Бассан
20
Кесгин
20
Кесгин
17
Бассан
7
Палули
21
Гекай
21
Гекай
7
Палули
6
Пармак
17
Капачак
17
Капачак
6
Пармак
Остались в запасе
Антальяспор
Сивасспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Налдо
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
73
Yusuf Kefkir
ЦЗ
88
Mehmet Talha Seker
ЦП
25
Oguzhan Aksoy
ЦФ
76
Eren Kaya
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Антальяспор - Сивасспор
1
1
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
15
Офсайды
2
2
Количество передач
553
283
Сейвы
3
9
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
19
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.35
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Анталья
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