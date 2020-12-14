Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Антальяспор
Сивасспор - Антальяспор: обзор матча 14 декабря 2020
Сивасспор
14.12.2020, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Антальяспор
Желтая карточка
М. Градель
90'
+3
87'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
L. Podolski
Замена
Х. Феликс
️️️️
М. Ятабаре
81'
Замена
А. Коне
️️️️
Клаудемир
75'
Замена
С. Камара
️️️️
Б. Ярдымджи
65'
64'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Амилтон
64'
Замена
D. Orgill
️️️️
S. Sam
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
3-5-2
30
Самасса
26
Ярдымджи
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
37
Арслан
6
Клаудемир
76
Файр
6
Ялчин
10
Градель
80
Кайоде
9
Ятабаре
4-5-1
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
2
30
Кудряшов
8
Шахин
10
10
23
Амилтон
16
Фреди
18
Яхович
9
Ятабаре
7
Феликс
7
Феликс
9
Ятабаре
26
Ярдымджи
14
Камара
14
Камара
26
Ярдымджи
6
Клаудемир
2
Коне
2
Коне
6
Клаудемир
23
Амилтон
17
Байракдар
17
Байракдар
23
Амилтон
10
6
Албайрак
6
Албайрак
10
10
12
12
10
Остались в запасе
Сивасспор
Антальяспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
34
Adem Metin Türk
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Сивасспор - Антальяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Антальяспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+