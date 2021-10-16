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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Антальяспор
Сивасспор - Антальяспор: обзор матча 16 октября 2021
Сивасспор
16.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
10'
Д. Османпаша
45+4'
О. Кайоде
24'
Фреди
42'
Д. Синик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Антальяспор
90'
+6
Желтая карточка
Г. Вурал
90'
+1
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
90'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
В. Сары
Замена
S. Yilmaz
️️️️
П. Энрике
88'
84'
Желтая карточка
Фреди
Желтая карточка
М. Ятабаре
82'
Желтая карточка
П. Энрике
81'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
О. Кайоде
75'
74'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
74'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
59'
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Кривелли
56'
Желтая карточка
Э. Кривелли
48'
Желтая карточка
Амилтон
Замена
И. Кофи
️️️️
Ф. Ульвестад
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
А. Огуз
46'
45'
+5
Желтая карточка
Р. Боффин
ГОЛ! 2:2!
О. Кайоде
Пас отдал
У. Чифтци
45'
+4
42'
ГОЛ! 1:2!
Д. Синик
Пас отдал
Фреди
24'
ГОЛ! 1:1!
Фреди
Пас отдал
Д. Синик
10'
Желтая карточка
Б. Балчи
ГОЛ! 1:0!
Д. Османпаша
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Антальяспор
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
4-3-3
25
Йилдырым
2
Огуз
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Гутас
37
Арслан
7
Энрике
10
Градель
80
Кайоде
7
Феликс
6
Ульвестад
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
30
Кудряшов
16
Фреди
70
Синик
23
Амилтон
88
Езмерт
27
Кривелли
7
Энрике
17
17
7
Энрике
6
Ульвестад
5
Кофи
5
Кофи
6
Ульвестад
2
Огуз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
2
Огуз
80
Кайоде
9
Ятабаре
9
Ятабаре
80
Кайоде
89
Сары
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
89
Сары
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
27
Кривелли
11
Райт
11
Райт
27
Кривелли
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
Остались в запасе
Сивасспор
Антальяспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
4
Корай Алтинай
ЦФ
Остались в запасе
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Сивасспор - Антальяспор
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
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