Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Сивасспор
Антальяспор - Сивасспор: обзор матча 24 апреля 2023
Антальяспор
24.04.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
49'
С. Ларссон
4'
М. Ятабаре
22'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Сивасспор
81'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Камара
Замена
Фреди
️️️️
Б. Балчи
79'
76'
Замена
И. Кофи
️️️️
С. Саис
73'
Желтая карточка
А. Сасал Вурал
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Д. Синик
64'
57'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Ятабаре
56'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
ГОЛ! 1:2!
С. Ларссон
49'
Замена
О. Топрак
️️️️
Э. Узунхан
46'
Замена
Э. Ракип
️️️️
У. Акыйол
46'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
46'
29'
Желтая карточка
М. Ятабаре
22'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Градель
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
С. Саис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Фернандо
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
4-2-2-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
42
Узунхан
7
Балчи
19
Акыйол
20
Фернандо
70
Синик
18
Ндао
8
Ларссон
11
Райт
4-3-3
35
Вурал
7
Палули
6
Гутас
14
Камара
2
Аппиндангойе
10
Градель
37
Арслан
8
Харисис
17
Йесилюрт
14
Саис
9
Ятабаре
42
Узунхан
21
Топрак
21
Топрак
42
Узунхан
19
Акыйол
6
Ракип
6
Ракип
19
Акыйол
7
Балчи
16
Фреди
16
Фреди
7
Балчи
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
70
Синик
91
Йылдырым
91
Йылдырым
70
Синик
14
Саис
5
Кофи
5
Кофи
14
Саис
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
14
Камара
9
Н'Жи
9
Н'Жи
14
Камара
9
Ятабаре
9
Кайседо
9
Кайседо
9
Ятабаре
Остались в запасе
Антальяспор
Сивасспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
21
Эмре Гекай
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Антальяспор - Сивасспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
Все
Антальяспор
Сивасспор
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+