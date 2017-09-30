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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Антальяспор
Сивасспор - Антальяспор: обзор матча 30 сентября 2017
Сивасспор
30.09.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Антальяспор
60'
Й. Джуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сивасспор - Антальяспор
75'
Желтая карточка
С. Айтач
62'
Желтая карточка
В. Ванкер
60'
ГОЛ! 0:1!
Й. Джуру
Пас отдал
С. Насри
45'
+1
Желтая карточка
Шарлес
39'
Желтая карточка
Д. Анжело
23'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Тьеви
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
23
Тьеви
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
70
Шарлес
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Сивасспор
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
1-2-1-1
1
Рочет
0
Дьяков
88
Ндинга
37
Рыбалка
23
Тьеви
2
Коне
4-3-2
5
Джуру
33
Анжело
23
Айтач
33
Челустка
21
Ванкер
14
Насри
70
Шарлес
11
Майкон
9
Это'О
Остались в запасе
Сивасспор
Антальяспор
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
Главный тренер
Сервет Четин
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
12
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
25
Ридван Шимшек
ЦЗ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
90
Данило
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Сивасспор - Антальяспор
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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