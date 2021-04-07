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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Сивасспор
Антальяспор - Сивасспор: обзор матча 07 апреля 2021
Антальяспор
07.04.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Сивасспор
27'
Фреди (П)
67'
Фреди
1'
Т. Бойд
36'
Т. Бойд
47'
М. Ятабаре
90+2'
Э. Йесилюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Сивасспор
Желтая карточка
Фреди
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
О. Кайоде
Желтая карточка
Амилтон
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Коне
️️️️
М. Градель
Замена
O. Imeri
️️️️
Д. Синик
81'
81'
Замена
О. Кайоде
️️️️
М. Ятабаре
81'
Замена
Клаудемир
️️️️
И. Кофи
Желтая карточка
Д. Синик
74'
73'
Желтая карточка
У. Чифтци
Замена
С. Гюрлер
️️️️
S. Sam
71'
71'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 2:3!
Фреди
67'
47'
ГОЛ! 1:3!
М. Ятабаре
Пас отдал
Ф. Файр
Замена
Налдо
️️️️
У. Акыйол
46'
45'
Желтая карточка
Р. Ялчин
36'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бойд
Пас отдал
А. Огуз
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Фреди
27'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
16
Фреди
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Налдо
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
23
Амилтон
70
Синик
10
10
19
Акыйол
16
Фреди
3-5-2
35
Вурал
14
Камара
3
Чифтци
2
Огуз
37
Арслан
76
Файр
10
Градель
6
Ялчин
5
Кофи
19
Бойд
9
Ятабаре
70
Синик
11
11
70
Синик
19
Акыйол
5
Налдо
5
Налдо
19
Акыйол
10
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
5
Кофи
6
Клаудемир
6
Клаудемир
5
Кофи
10
Градель
2
Коне
2
Коне
10
Градель
19
Бойд
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
19
Бойд
9
Ятабаре
80
Кайоде
80
Кайоде
9
Ятабаре
Остались в запасе
Антальяспор
Сивасспор
96
Fehmi Koc
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
96
Fehmi Koc
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Остались в запасе
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Антальяспор - Сивасспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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