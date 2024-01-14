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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Коньяспор
Истанбулспор - Коньяспор: обзор матча 14 января 2024
Истанбулспор
14.01.2024, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Коньяспор
90'
+5
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
А. Огуз
90'
+4
Замена
Д. Карайел
️️️️
Л. Прип
Замена
А. Ясар
️️️️
В. Темель
90'
83'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
79'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
С. Цикалеши
Желтая карточка
М. Сарикайя
77'
Замена
M. Mamadou
️️️️
В. Этеми
73'
67'
Замена
Я. Субаши
️️️️
M. Moreno
67'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
О. Улджын
Желтая карточка
В. Темель
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
(К)
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
11
Jackson
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Вефа Темель
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-4-3
59
Арда
23
Эрдоган
21
Есиль
15
Дели
11
34
Лосаж
24
Сарикайя
8
Воробьевас
72
Этеми
8
Темель
18
Ндао
3-1-3-1-2
1
Эртас
2
Огуз
5
Язгили
12
Гильерме
35
Улджын
6
Дикмен
15
Н'Зонзи
7
18
Прип
14
17
Цикалеши
8
Темель
66
Ясар
66
Ясар
8
Темель
72
Этеми
8
8
72
Этеми
7
3
Субаши
3
Субаши
7
18
Прип
90
Карайел
90
Карайел
18
Прип
35
Улджын
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
35
Улджын
2
Огуз
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
2
Огуз
17
Цикалеши
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Цикалеши
Остались в запасе
Истанбулспор
Коньяспор
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
13
Мехмет Эрдоган
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
32
Niko Rak
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбулспор - Коньяспор
2
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
7
Офсайды
2
3
Количество передач
495
340
Сейвы
1
6
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
0.39
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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