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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Фенербахче
Истанбулспор - Фенербахче: обзор матча 07 января 2024
Истанбулспор
07.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 5
Завершен
Фенербахче
32'
М. Сарикайя
6'
Д. Ундер
34'
Д. Ундер
44'
Д. Ундер
45+1'
Э. Джеко
46'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Фенербахче
90'
+7
Желтая карточка
Б. Элмаз
Желтая карточка
Р. Коли
90'
+1
88'
Замена
Б. Элмаз
️️️️
М. Креспо
Замена
M. Mamadou
️️️️
В. Этеми
76'
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Тадич
68'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
68'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Ундер
65'
Пенальти не реализован!
Д. Тадич
Желтая карточка
А. Арда
63'
Замена
С. Дели
️️️️
М. Есиль
61'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
А. Ндао
60'
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Ясар
52'
46'
ГОЛ! 1:5!
Д. Ундер
Пас отдал
С. Шиманьски
45'
+1
ГОЛ! 1:4!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Мюлдюр
44'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ундер
Пас отдал
С. Азиз
34'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ундер
ГОЛ! 1:1!
М. Сарикайя
32'
Желтая карточка
М. Сарикайя
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Пас отдал
И. Юкшек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
11
Jackson
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Вефа Темель
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
7
Эмре Мор
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-4-2
59
Арда
66
Ясар
23
Эрдоган
21
Есиль
21
Духани
11
8
Воробьевас
24
Сарикайя
34
Лосаж
72
Этеми
18
Ндао
3-3-3-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Азиз
18
Мюлдюр
19
Креспо
5
Юкшек
24
Кадиоглу
7
Ундер
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Джеко
66
Ясар
13
Коли
13
Коли
66
Ясар
21
Есиль
15
Дели
15
Дели
21
Есиль
18
Ндао
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
18
Ндао
72
Этеми
8
8
72
Этеми
19
Креспо
28
Элмаз
28
Элмаз
19
Креспо
7
Ундер
7
Мор
7
Мор
7
Ундер
10
Тадич
7
Кинг
7
Кинг
10
Тадич
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
Остались в запасе
Истанбулспор
Фенербахче
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Вефа Темель
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
28
Bartu Kirtas
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Вефа Темель
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Истанбулспор - Фенербахче
3
1
Всего ударов по воротам
16
25
Удары в створ
9
14
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
410
474
Сейвы
9
7
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.11
3.12
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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