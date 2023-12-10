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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Аланьяспор
Истанбулспор - Аланьяспор: обзор матча 10 декабря 2023
Истанбулспор
10.12.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Аланьяспор
89'
Ж. Новейш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Аланьяспор
90'
+6
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Ж. Новейш
90'
+6
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Л. Аугушту
Желтая карточка
М. Воробьевас
90'
+3
Замена
В. Темель
️️️️
А. Ясар
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ж. Новейш
89'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Новейш
Замена
Д. Самбисса
️️️️
В. Этеми
78'
Замена
M. Mamadou
️️️️
А. Ндао
78'
65'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
С. Кордова
65'
Замена
Л. Фер
️️️️
П. Систо
38'
Желтая карточка
Ричард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Jackson
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
25
Ричард
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Аланьяспор
20
Фатих Аксой
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
4-3-2-1
59
Арда
66
Ясар
23
Эрдоган
15
Дели
21
Духани
34
Лосаж
24
Сарикайя
11
72
Этеми
18
Ндао
19
Гюлтекин
2-3-2-1-2
1
Ташкыран
3
Лима
5
Алити
45
Аугушту
88
Эздемир
25
Ричард
7
Новейш
77
Систо
70
Айдын
7
Караджа
16
Кордова
72
Этеми
7
Самбисса
7
Самбисса
72
Этеми
66
Ясар
8
Темель
8
Темель
66
Ясар
18
Ндао
8
8
18
Ндао
7
Новейш
20
Аксой
20
Аксой
7
Новейш
45
Аугушту
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
45
Аугушту
77
Систо
8
Фер
8
Фер
77
Систо
16
Кордова
96
Эдуардо
96
Эдуардо
16
Кордова
Остались в запасе
Истанбулспор
Аланьяспор
26
Mucahit Serbest
ВР
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
26
Eren Altintas
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Истанбулспор - Аланьяспор
1
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
6
Офсайды
1
0
Количество передач
221
226
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.16
1.15
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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