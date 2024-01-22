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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбулспор
Кайсериспор - Истанбулспор: обзор матча 22 января 2024
Кайсериспор
22.01.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Истанбулспор
90+5'
А. Ясар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Истанбулспор
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
А. Ясар
Желтая карточка
Д. Аттама
87'
87'
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
86'
Замена
Э. Рроца
️️️️
В. Этеми
Замена
А. Каган Малатьялы
️️️️
Х. Али Калдырым
83'
Желтая карточка
Д. Коловециос
80'
79'
Желтая карточка
С. Дели
74'
Желтая карточка
М. Сарикайя
Замена
Д. Коловециос
️️️️
А. Кочаман
72'
Замена
H. Erkip
️️️️
Р. Дживелек
72'
71'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
А. Ндао
71'
Замена
M. Mamadou
️️️️
Д. Самбисса
Замена
Я. Ака
️️️️
А. Карими
62'
Замена
Т. Сарыарслан
️️️️
M. Eray Özbek
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
54
Ариф Кочаман
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
(К)
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
6
Али Карими
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
24
Берат Эскин
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
3-1-3-3
25
Баязит
23
Кароль
54
Кочаман
33
Али Калдырым
3
Аттама
8
Йилмаз
6
Карими
16
20
Кардозу
28
Дживелек
10
Боа Морте
4-4-2
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
66
Ясар
8
Воробьевас
34
Лосаж
7
Самбисса
24
Сарикайя
18
Ндао
72
Этеми
54
Кочаман
4
Коловециос
4
Коловециос
54
Кочаман
6
Карими
79
Ака
79
Ака
6
Карими
28
Дживелек
22
22
28
Дживелек
33
Али Калдырым
19
Малатьялы
19
Малатьялы
33
Али Калдырым
16
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
16
72
Этеми
23
Рроца
23
Рроца
72
Этеми
7
Самбисса
8
8
7
Самбисса
18
Ндао
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
18
Ндао
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбулспор
23
Онурджан Пири
ВР
24
Берат Эскин
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
24
Берат Эскин
ОП
55
Baran Ali Gezek
ЦП
14
Muhammed Arikan
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
11
Jackson
ЦП
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Истанбулспор
2
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
15
12
Офсайды
1
3
Количество передач
607
325
Сейвы
6
2
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.54
2.33
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Джихан Айдын
(Бурса)
Стадион:
Кадир Хас
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