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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Галатасарай
Истанбулспор - Галатасарай: обзор матча 26 сентября 2023
Истанбулспор
26.09.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
42'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Галатасарай
Желтая карточка
Э. Рроца
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Бартакжи
Замена
Э. Озтюрк
️️️️
Ф. Лосаж
90'
+1
86'
Желтая карточка
К. Айхан
84'
Замена
В. Нельссон
️️️️
Л. Торрейра
78'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Тете
78'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
78'
Замена
С. Оливейра
️️️️
К. Демирбай
Замена
Д. Самбисса
️️️️
А. Ндао
61'
Замена
И. Йылмаз
️️️️
M. Mamadou
61'
56'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Мертенс
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
37'
Пенальти не реализован!
К. Актюркоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
11
Jackson
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Хамза Акман
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-1-3-2
1
Йенсен
66
Ясар
21
Есиль
23
Эрдоган
21
Духани
34
Лосаж
72
Этеми
23
Рроца
18
Ндао
8
9
4-1-1-2-2
16
Муслера
23
Боэ
23
Айхан
42
Бартакжи
17
Анхелиньо
34
Торрейра
26
Демирбай
11
Тете
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
18
Ндао
7
Самбисса
7
Самбисса
18
Ндао
34
Лосаж
5
Озтюрк
5
Озтюрк
34
Лосаж
8
9
Йылмаз
9
Йылмаз
8
34
Торрейра
25
Нельссон
25
Нельссон
34
Торрейра
26
Демирбай
27
Оливейра
27
Оливейра
26
Демирбай
10
Мертенс
10
Заа
10
Заа
10
Мертенс
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
11
Тете
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Тете
Остались в запасе
Истанбулспор
Галатасарай
59
Альп Арда
ВР
11
Jackson
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
11
Jackson
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Kubilay Koylu
ЦФ
15
Muhammet Berkay Tekke
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
81
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
18
Хамза Акман
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбулспор - Галатасарай
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
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0 : 4
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