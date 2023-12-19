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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Трабзонспор
Истанбулспор - Трабзонспор: онлайн-трансляция 19 декабря 2023
Истанбулспор
19.12.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Тех. поражение
Трабзонспор
39'
М. Сарикайя
11'
Трезеге
68'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Трабзонспор
Желтая карточка
Д. Духани
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
П. Онуачу
Пас отдал
Э. Вишча
66'
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Омюр
Желтая карточка
О. Эрдоган
65'
Желтая карточка
М. Есиль
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарикайя
Пас отдал
А. Ндао
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
11
Jackson
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
3-2-3-2
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
66
Ясар
21
Духани
11
24
Сарикайя
34
Лосаж
72
Этеми
18
Ндао
3-2-1-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Менди
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
7
Трезеге
30
Онуачу
33
Омюр
10
Барди
10
Барди
33
Омюр
Остались в запасе
Истанбулспор
Трабзонспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Истанбулспор - Трабзонспор
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
6
Офсайды
2
1
Количество передач
191
274
Сейвы
2
0
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.18
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Али Сансалан
(Чанаккале)
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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