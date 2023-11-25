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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Хатайспор
Истанбулспор - Хатайспор: обзор матча 25 ноября 2023
Истанбулспор
25.11.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хатайспор
26'
Ф. Лосаж
79'
M. Mamadou
48'
Р. Дадашов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Хатайспор
90'
+7
Желтая карточка
Р. Дадашов
85'
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Матондо
85'
Замена
А. Ходжич
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Замена
Р. Коли
️️️️
Ф. Лосаж
84'
ГОЛ! 2:1!
M. Mamadou
79'
77'
Желтая карточка
Г. Килама
Желтая карточка
Ф. Лосаж
77'
73'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Страндберг
Замена
В. Этеми
️️️️
А. Ндао
62'
62'
Замена
О. Матур
️️️️
Ф. Гулам
62'
Замена
Р. Ривас
️️️️
Э. Беяз
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Дадашов
Желтая карточка
С. Дели
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лосаж
26'
21'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
(К)
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Jackson
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
4-4-1-1
1
Йенсен
66
Ясар
21
Есиль
15
Дели
21
Духани
34
Лосаж
24
Сарикайя
11
8
Воробьевас
18
Ндао
19
Гюлтекин
4-3-2-1
1
Кардешлер
22
Алиджи
3
Килама
27
Демир
13
Гулам
88
Матондо
10
Страндберг
16
Деле-Баширу
17
Беяз
60
Ламкель Зе
9
Дадашов
34
Лосаж
13
Коли
13
Коли
34
Лосаж
18
Ндао
72
Этеми
72
Этеми
18
Ндао
13
Гулам
31
Матур
31
Матур
13
Гулам
10
Страндберг
8
Абурджания
8
Абурджания
10
Страндберг
16
Деле-Баширу
18
Ходжич
18
Ходжич
16
Деле-Баширу
88
Матондо
61
Саглам
61
Саглам
88
Матондо
17
Беяз
99
Ривас
99
Ривас
17
Беяз
Остались в запасе
Истанбулспор
Хатайспор
59
Альп Арда
ВР
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
7
Давид Самбисса
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
8
Mendy Mamadou
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Истанбулспор - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Tugay Kaan Numanoglu, Turkey
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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