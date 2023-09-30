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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Антальяспор
Истанбулспор - Антальяспор: обзор матча 30 сентября 2023
Истанбулспор
30.09.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
26'
В. Этеми
50'
А. Букса
60'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Антальяспор
90'
+4
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
Замена
Э. Озтюрк
️️️️
М. Сарикайя
88'
85'
Желтая карточка
Г. Вурал
Желтая карточка
М. Сарикайя
85'
84'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
С. ван де Стрек
Замена
Д. Самбисса
️️️️
M. Mamadou
78'
70'
Замена
З. Битики
️️️️
С. Ларссон
70'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
С. Йехезкель
Замена
Э. Рроца
️️️️
Ф. Лосаж
70'
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Букса
Пас отдал
Г. Вурал
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Букса
Пас отдал
Г. Вурал
38'
Желтая карточка
Э. Ракип
ГОЛ! 1:0!
В. Этеми
Пас отдал
M. Mamadou
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
52
Izzet Topatar
ЦП
11
Jackson
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
23
Эдуарт Рроца
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-2-1-3
1
Йенсен
66
Ясар
21
Есиль
23
Эрдоган
21
Духани
24
Сарикайя
34
Лосаж
72
Этеми
8
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
4-3-3
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
89
Сары
77
Вурал
6
Ракип
88
Шарич
22
ван де Стрек
11
Йехезкель
16
Букса
8
Ларссон
8
7
Самбисса
7
Самбисса
8
24
Сарикайя
5
Озтюрк
5
Озтюрк
24
Сарикайя
34
Лосаж
23
Рроца
23
Рроца
34
Лосаж
22
ван де Стрек
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
22
ван де Стрек
8
Ларссон
11
Битики
11
Битики
8
Ларссон
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
Остались в запасе
Истанбулспор
Антальяспор
59
Альп Арда
ВР
52
Izzet Topatar
ЦП
11
Jackson
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
52
Izzet Topatar
ЦП
11
Jackson
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Истанбулспор - Антальяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
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