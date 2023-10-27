Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Истанбулспор
Касымпаша - Истанбулспор: обзор матча 27 октября 2023
Касымпаша
27.10.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Истанбулспор
33'
М. Фалл
56'
А. Кара
72'
Ж. Нгой
76'
Э. Каан Гюлтекин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Истанбулспор
Замена
E. Çetinkaya
️️️️
А. Кара
90'
+3
Замена
С. Дилли
️️️️
А. Гомис
90'
+3
Замена
Д. Саддики
️️️️
М. Фалл
83'
76'
ГОЛ! 3:1!
Э. Каан Гюлтекин
Пас отдал
Д. Самбисса
76'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ф. Лосаж
ГОЛ! 3:0!
Ж. Нгой
72'
72'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Д. Духани
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Х. Хайрадинович
69'
Желтая карточка
А. Гомис
66'
62'
Замена
А. Ясар
️️️️
Р. Коли
62'
Замена
M. Mamadou
️️️️
А. Ндао
ГОЛ! 2:0!
А. Кара
Пас отдал
А. Гомис
56'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Фалл
Пас отдал
А. Гомис
33'
32'
Желтая карточка
Д. Духани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
(К)
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
11
Айрон Гомис
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Jackson
ЦП
23
Эдуарт Рроца
(К)
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Djakaridja Traore
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
20
Селим Дилли
ЦП
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
8
Mendy Mamadou
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
3-2-2-1-2
1
18
Гюль
4
Омеруо
5
Чифтпинар
3
Аксу
2
Винк
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
7
Нгой
11
Гомис
4-3-2-1
1
Йенсен
21
Духани
21
Есиль
13
Коли
23
Эрдоган
24
Сарикайя
34
Лосаж
11
18
Ндао
23
Рроца
9
10
Хайрадинович
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
7
Фалл
17
Саддики
17
Саддики
7
Фалл
11
Гомис
20
Дилли
20
Дилли
11
Гомис
35
Кара
80
80
35
Кара
13
Коли
66
Ясар
66
Ясар
13
Коли
21
Духани
7
Самбисса
7
Самбисса
21
Духани
34
Лосаж
16
Имбула
16
Имбула
34
Лосаж
18
Ндао
8
8
18
Ндао
Остались в запасе
Касымпаша
Истанбулспор
25
Ali Emre Yanar
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
59
Альп Арда
ВР
8
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
58
Ясин Озкан
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
19
Sarp Yavrucu
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
8
Модестас Воробьевас
ЦП
8
Вефа Темель
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Касымпаша - Истанбулспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Главный судья:
Erkan Ozdamar, Turkey
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Истанбулспор
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+