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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Самсунспор
Истанбулспор - Самсунспор: обзор матча 29 января 2024
Истанбулспор
29.01.2024, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Самсунспор
54'
Э. Каан Гюлтекин
72'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Самсунспор
Желтая карточка
С. Дели
88'
Замена
Р. Коли
️️️️
А. Ясар
88'
88'
Замена
O. Çelik
️️️️
Ф. Тайт
88'
Замена
Р. ван Дронгелен
️️️️
М. Бола
Замена
I. Topatar
️️️️
Ф. Лосаж
87'
Замена
В. Темель
️️️️
Д. Самбисса
82'
72'
ГОЛ! 1:1!
Э. Килинк
Пас отдал
Л. Шатка
62'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Т. Антальялы
62'
Замена
З. Явру
️️️️
H. Mustafa Tan
Желтая карточка
М. Воробьевас
59'
ГОЛ! 1:0!
Э. Каан Гюлтекин
Пас отдал
Д. Самбисса
54'
25'
Желтая карточка
A. Öztürk
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Модестас Воробьевас
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
23
Эдуарт Рроца
(К)
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
5
Alim Öztürk
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Эркан Кара
ЦФ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
(К)
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
52
Izzet Topatar
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
8
Вефа Темель
АП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Самсунспор
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
53
Berhan Deniz
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
4-4-1-1
59
Арда
66
Ясар
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
7
Самбисса
8
Воробьевас
34
Лосаж
24
Сарикайя
23
Рроца
19
Гюлтекин
3-1-1-4
1
Кочук
29
5
16
Бола
14
Антальялы
29
Тайт
19
Хольс
11
Килинк
15
Айт Беннассер
9
Кара
66
Ясар
13
Коли
13
Коли
66
Ясар
34
Лосаж
52
52
34
Лосаж
7
Самбисса
8
Темель
8
Темель
7
Самбисса
16
Бола
55
ван Дронгелен
55
ван Дронгелен
16
Бола
29
18
Явру
18
Явру
29
14
Антальялы
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
14
Антальялы
29
Тайт
88
88
29
Тайт
Остались в запасе
Истанбулспор
Самсунспор
26
Mucahit Serbest
ВР
5
Эслем Озтюрк
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
53
Berhan Deniz
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
5
Эслем Озтюрк
ЦП
41
Tunahan Samdanli
ЦП
11
Jackson
ЦП
9
Djakaridja Traore
ЦФ
11
Kubilay Koylu
ЦФ
20
Ozcan Sahan
ЦФ
Остались в запасе
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
53
Berhan Deniz
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Истанбулспор - Самсунспор
3
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
13
Офсайды
3
3
Количество передач
421
333
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
67
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.62
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Самсунспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Самсунспор
1 : 2
24.10.2026
Амед
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Главный судья:
Omer Faruk Turtay, Turkey
Стадион:
Esenyurt Necmi Kadioglu Stadium, Istanbul
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