Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева

Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке сообщил, что у клуба был вариант с вратарем Андреем Луневым.
«Да, Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.
Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам – мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате. Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», – сказал Текке.
- Лунев – свободный агент.
- Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
- Лунев брал РПЛ с «Зенитом».
Источник: Sport24