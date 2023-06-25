Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева

Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке сообщил, что у клуба был вариант с вратарем Андреем Луневым.

«Да, Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.

Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам – мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате. Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», – сказал Текке.