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    Текке объяснил, почему «Истанбулспор» не подписал Лунева

    Главный тренер турецкого «Истанбулспора» Фатих Текке сообщил, что у клуба был вариант с вратарем Андреем Луневым.

    «Да, Андрей Лунев был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провел время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.

    Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам – мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате. Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», – сказал Текке.

    • Лунев – свободный агент.
    • Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Лунев брал РПЛ с «Зенитом».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3595

      FRZZ 39 минут назад

      В итоге окажется в первой лиге.

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